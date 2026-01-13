Los ingresos del tercer trimestre del año fiscal 2026 de HCLTech aumentaron un 4,2 % intertrimestral (moneda constante), mientras que los ingresos anualizados superaron los 15.000 millones de dólares; las reservas alcanzaron un nivel excepcionalmente alto y se dispararon a 3.000 millones de dólares

La previsión de ingresos se elevó a un 4 % - 4,5 % interanual en moneda constante, y la previsión de ingresos por servicios a u n4,75 % - 5,25 % interanual en moneda constante

NUEVA YORK y NOIDA, India, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), empresa tecnológica líder a nivel mundial, obtuvo excelentes resultados en el trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2025, con ingresos de 3.800 millones de dólares. Los ingresos en moneda constante (CC, por sus siglas en inglés) aumentaron un 4,2 % intertrimestral y un 4,8 % interanual.

"(Tuvimos) otro trimestre excepcional en todos los frentes... con una fuerte recuperación del margen operativo de hasta un 18,6 %. El fuerte impulso de los ingresos en el trimestre nos permitió superar los 15.000 millones de dólares en ingresos anualizados. Nuestras nuevas reservas alcanzaron un nivel excepcionalmente alto, con 3.000 millones de dólares. Estamos bien posicionados para satisfacer la creciente demanda de IA de nuestros clientes en todos los sectores y líneas de servicio", declaró C Vijayakumar, director general y ejecutivo de HCLTech.

Los ingresos por servicios (CC) aumentaron un 1,8 % intertrimestral y un 5 % interanual. Los ingresos de HCL Software (CC) aumentaron considerablemente un 28,1 % intertrimestral y un 3,1 % interanual, impulsados por la estacionalidad y la cartera de inteligencia de datos. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) de HCL Software ascienden a 1.070 millones de dólares. Los ingresos por IA avanzada en el trimestre, que la empresa comenzó a comunicar el trimestre pasado, aumentaron un 19,9 %, hasta alcanzar los 146 millones de dólares.

Los ingresos por servicios de ingeniería e investigación y desarrollo (CC) aumentaron un 3,1 % intertrimestral y un 5 % interanual. Los ingresos por servicios informáticos y empresariales (CC), que representan el 72,3 % de los ingresos totales, aumentaron un 1,5 % intertrimestral y un 3,8 % interanual.

HCLTech elevó su previsión de crecimiento de ingresos (CC) a un 4,0 % - 4,5 % interanual y la previsión de crecimiento de los ingresos por servicios (CC) a un 4,75 %-5,25 % interanual. La previsión del margen de beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT, por sus siglas en inglés) se mantuvo sin cambios entre el 17 % y 18 %, a excepción del impacto puntual de 956 millones de rupias (109 millones de dólares) de los nuevos códigos laborales de India sobre el EBIT.

El crecimiento de los segmentos del sector (CC) estuvo liderado por tecnología y servicios, con un aumento interanual del 14,4 %, seguido de servicios financieros, con un 8,1 % interanual. Los servicios públicos (que incluyen energía y servicios públicos, viajes, transporte, logística y administración pública) aumentaron en un 8 % interanual. En términos geográficos, India registró un fuerte crecimiento del 15,8 % interanual (CC), Europa creció un 4,6 % interanual (CC) y Estados Unidos creció un 1,5 % interanual (CC). El resto del mundo creció con más rapidez, con un 22,1 % interanual (CC).

"Los márgenes de EBIT del tercer trimestre, a excepción del impacto puntual de los nuevos códigos laborales, se situaron en el 18,6 % (un aumento intertrimestral de 111 puntos básicos). Nuestros esfuerzos dedicados a mejorar la conversión de efectivo dieron como resultado que el flujo de caja libre/beneficio neto (sobre la base de los últimos 12 meses) se mantuviera saludable en un 120 % y hayamos cerrado el trimestre con nuestro saldo de efectivo más alto hasta la fecha, de 34.306 millones de rupias", agregó Shiv Walia, director financiero de HCLTech.

La empresa anunció un dividendo de 12 rupias por acción para el trimestre, lo que representa el 92.° trimestre consecutivo de pagos de dividendos.

HCLTech añadió 2.852 nuevos usuarios durante el trimestre, lo que eleva el número total de nuevos usuarios a 10.032 en los últimos nueve meses. La tasa de bajas de los últimos 12 meses se redujo al 12,4 %, una de las más bajas del sector.

Acuerdos clave logrados:

HCLTech ganó un mega contrato estratégico de cinco años con un minorista líder mundial en ropa (TCV: 473 millones de dólares) para actuar como su socio tecnológico basado en IA a largo plazo. HCLTech modernizará las aplicaciones y el panorama de datos del cliente, para aprovechar su plataforma Agentic AI Force 2.0 .





para actuar como su socio tecnológico basado en IA a largo plazo. HCLTech modernizará las aplicaciones y el panorama de datos del cliente, para aprovechar su plataforma . Una importante empresa de seguros con sede en Estados Unidos eligió a HCLTech como su socio tecnológico estratégico. Desarrollado por la plataforma GenAI de HCLTech AI Force , esta alianza contribuirá a transformar la prestación de servicios informáticos, lo que mejorará los resultados de ingeniería, acelerará el tiempo de comercialización e impulsará la eficiencia operativa mediante la automatización en el desarrollo de aplicaciones, el soporte, las pruebas y la infraestructura.





, esta alianza contribuirá a transformar la prestación de servicios informáticos, lo que mejorará los resultados de ingeniería, acelerará el tiempo de comercialización e impulsará la eficiencia operativa mediante la automatización en el desarrollo de aplicaciones, el soporte, las pruebas y la infraestructura. Una importante empresa alimentaria mundial con sede en Europa eligió a HCLTech para diseñar e implementar una configuración informática totalmente nueva como parte de la escisión del cliente y creó un hogar digital impulsado por IA.





Una importante empresa a nivel mundial de tecnología eligió a HCLTech para gestionar sus centros de datos de IA de última generación, que cuentan con pilas de GPU de vanguardia optimizadas para cargas de trabajo de IA.

Se concretan acuerdos clave exclusivos en materia de IA:

Una importante empresa minera mundial con sede en el Reino Unido eligió a HCLTech para implementar la solución Physical AI (VisionX) en su plataforma de inspección industrial.





en su plataforma de inspección industrial. Una empresa de servicios financieros a nivel mundial con sede en Asia implementará AI Force de HCLTech.Software para el ciclo de vida del desarrollo de ingeniería de software y AI Force.Ops para transformar sus operaciones informáticas fragmentadas en un flujo de trabajo proactivo y basado en la confiabilidad.





para el ciclo de vida del desarrollo de ingeniería de software y para transformar sus operaciones informáticas fragmentadas en un flujo de trabajo proactivo y basado en la confiabilidad. Una empresa mundial de medios y entretenimiento con sede en EE. UU. eligió a HCLTech para llevar a cabo una transformación de auditoría y cumplimiento normativo basada en GenAI para su unidad de negocio de licencias de propiedad intelectual, valorado en miles de millones de dólares. La solución aprovecha AI Foundry de HCLTech para automatizar los flujos de trabajo de auditoría de licenciatarios y aprobar productos de principio a fin.





de HCLTech para automatizar los flujos de trabajo de auditoría de licenciatarios y aprobar productos de principio a fin. Una empresa tecnológica líder a nivel mundial eligió la solución Physical AI (Kinetic AI) de HCLTech para ampliar las operaciones de su laboratorio y acelerar la experimentación con IA.

Durante el trimestre, HCLTech recibió la certificación Gold de EcoVadis y se situó entre el 4 % de las empresas de informática mejor valoradas. Fue elegida la marca de servicios tecnológicos de más rápido crecimiento por Kantar BrandZ 2025 entre las 10 marcas más valiosas de India. HCLTech también apareció en la lista de Forbes de los mejores empleadores del mundo por sexto año consecutivo.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, que cuenta con más de 226.300 empleados en 60 países y ofrece capacidades líderes centradas en IA, productos digitales, de ingeniería, la nube y software líderes del sector, impulsadas por una amplia cartera de productos y servicios tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales, y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, manufactura, ciencias biológicas y atención médica, tecnología de punta, semiconductores, telecomunicaciones y medios, venta minorista, bienes de consumo envasados (CPG), movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares en total. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

