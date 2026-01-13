Le chiffre d'affaires de HCLTech pour le 3e trimestre de l'exercice 26 augmente de 4,2 % par rapport au trimestre précédent (à taux de change constant), le chiffre d'affaires annualisé dépassant les 15 milliards de dollars ; le carnet de commande est exceptionnellement élevé (3 milliards de dollars).

Augmentation des prévisions du chiffre d'affaires à 4,0 % - 4,5 %, à taux de change constant, en glissement annuel, prévisions du chiffre d'affaires des services à 4,75 % - 5,25 %, à taux de change constant, en glissement annuel

NEW YORK et NOIDA, Inde, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH.NS) (BSE : HCLTECH.BO), l'une des principales entreprises technologiques mondiales, a enregistré de solides performances pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, avec un chiffre d'affaires en USD de 3,8 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires à taux de change constant a augmenté de 4,2 % par rapport au trimestre précédent et de 4,8 % par rapport à l'année précédente.

« Nous avons connu un nouveau trimestre exceptionnel sur tous les fronts, avec un redressement évident de la marge d'exploitation à 18,6 %. La forte progression du chiffre d'affaires au cours du trimestre nous a permis de franchir la barre des 15 milliards de dollars de chiffres d'affaires annualisé. Notre carnet de commandes est exceptionnellement élevé, à 3 milliards de dollars. Nous sommes bien positionnés pour faire face à l'évolution de la demande de nos clients en matière d'IA dans tous les secteurs et toutes les lignes de services », a déclaré C Vijayakumar, PDG et directeur général de HCLTech.

Le chiffre d'affaires des services (à taux de change constant) a augmenté de 1,8 % en glissement trimestriel et de 5 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires de HCL Software (à taux de change constant) a fortement augmenté de 28,1 % par rapport au trimestre précédent et de 3,1 % par rapport à l'année précédente, sous l'effet de la saisonnalité et des activités d'intelligence des données. Le chiffre d'affaires annuel récurrent de HCLSoftware s'élève à 1,07 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires de l'IA avancée pour le trimestre, que l'entreprise a commencé à communiquer au dernier trimestre, est en hausse de 19,9 %, et s'élève à 146 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires des services d'ingénierie et de recherche et développement (à taux de change constant) a augmenté de 3,1 % en glissement trimestriel et de 5 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires des services informatiques et commerciaux (à taux de change constant), qui représente 72,3 % du chiffre d'affaires total, a augmenté de 1,5 % par rapport au trimestre précédent et de 3,8 % par rapport à l'année précédente.

HCLTech a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires (à taux de change constant) à 4,0 %-4,5 % en glissement annuel et ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires des services (à taux de change constant) à 4,75 %-5,25 % en glissement annuel. Les prévisions de marge EBIT sont restées inchangées à 17 %-18 %, en excluant l'impact ponctuel de 956 crores ₹ (109 millions $) des nouveaux codes du travail indiens sur l'EBIT.

La croissance verticale de l'industrie (à taux de change constant) est principalement due à la technologie et aux services avec une croissance de 14,4 % en glissement annuel, suivie par les services financiers avec une croissance de 8,1 % en glissement annuel. Les services publics (qui comprennent l'énergie et les services publics, les voyages, le transport, la logistique et les administrations publiques) ont progressé de 8 % en glissement annuel. Sur le plan géographique, l'Inde a enregistré une forte croissance de 15,8 % en glissement annuel (à taux de change constant), l'Europe a progressé de 4,6 % en glissement annuel (à taux de change constant) et les États-Unis de 1,5 % en glissement annuel (à taux de change constant). Le reste du monde a connu la croissance la plus rapide, à 22,1 % en glissement annuel (à taux de change constant).

« Les marges EBIT du troisième trimestre, hors impact ponctuel des nouveaux codes du travail, s'élèvent à 18,6 % (en hausse de 111 points de base par rapport au trimestre précédent). Nos efforts soutenus pour améliorer la conversion de la trésorerie ont permis au flux de trésorerie disponible/résultat net (12 derniers mois) de rester en bonne santé à 120 % et nous avons terminé le trimestre avec le solde de trésorerie le plus élevé jamais atteint, soit 34 306 crores », a ajouté Shiv Walia, directeur financier de HCLTech.

La société a annoncé un dividende de 12 ₹ par action pour le trimestre, marquant ainsi le 92e trimestre consécutif de distribution de dividendes.

HCLTech a recruté 2 852 nouveaux employés au cours du trimestre, ce qui porte à 10 032 le nombre de nouveaux employés recrutés au cours des neuf derniers mois. Le taux d'attrition à long terme a été ramené à 12,4 %, soit l'un des taux les plus bas du secteur.

Principaux contrats remportés :

HCLTech a remporté un méga engagement stratégique de cinq ans auprès d'un grand détaillant mondial de vêtements (Valeur totale du contrat : 473 millions de dollars) pour être son partenaire technologique à long terme en matière d'IA. HCLTech modernisera les applications et le paysage de données du client en s'appuyant sur sa plateforme Agentic AI Force 2.0 .

pour être son partenaire technologique à long terme en matière d'IA. HCLTech modernisera les applications et le paysage de données du client en s'appuyant sur sa plateforme . Une importante compagnie d'assurance basée aux États-Unis a sélectionné HCLTech comme partenaire technologique stratégique. Activé par la plateforme d'IA agentique de HCLTech AI Force , ce partenariat contribuera à transformer la prestation de services informatiques, en améliorant les résultats techniques, en accélérant la commercialisation et en favorisant l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation du développement d'applications, de l'assistance, des tests et de l'infrastructure.

, ce partenariat contribuera à transformer la prestation de services informatiques, en améliorant les résultats techniques, en accélérant la commercialisation et en favorisant l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation du développement d'applications, de l'assistance, des tests et de l'infrastructure. Un grand groupe agroalimentaire européen a choisi HCLTech pour concevoir et mettre en œuvre une nouvelle installation informatique dans le cadre de la scission du client, afin de créer une maison numérique activée par l'IA.

Un grand groupe technologique mondial a retenu HCLTech pour gérer ses centres de données d'IA de nouvelle génération, dotés de piles de GPU de pointe optimisées pour les charges de travail d'IA.

Principaux contrats exclusifs dans le domaine de l'IA :

Une société minière internationale basée au Royaume-Uni a choisi HCLTech pour déployer la solution Physical AI (VisionX) dans sa plateforme d'inspection industrielle.

dans sa plateforme d'inspection industrielle. Une société mondiale de services financiers basée en Asie va déployer AI Force.Software de HCLTech pour le cycle de développement de l'ingénierie logicielle et AI Force.Ops pour transformer ses opérations informatiques fragmentées en un flux de travail proactif et fiable.

de HCLTech pour le cycle de développement de l'ingénierie logicielle et pour transformer ses opérations informatiques fragmentées en un flux de travail proactif et fiable. Une société mondiale de médias et de divertissement basée aux États-Unis a nommé HCLTech pour assurer la transformation de l'audit et de la conformité en utilisant l'IA générative pour son activité de licence de propriété intellectuelle, qui représente plusieurs milliards de dollars. La solution s'appuie sur le site AI Foundry de HCLTech qui automatise de bout en bout les processus d'audit des détenteurs de licences et d'approbation des produits.

de HCLTech qui automatise de bout en bout les processus d'audit des détenteurs de licences et d'approbation des produits. Une grande entreprise technologique internationale a choisi la solution Physical AI (Kinetic AI) de HCLTech pour étendre les opérations de son laboratoire et accélérer l'expérimentation de l'IA.

Au cours du trimestre, HCLTech a obtenu le certificat Gold d'EcoVadis et a été classée parmi les 4 % de sociétés informatiques les mieux notées. Elle a été nommée marque de services technologiques à la croissance la plus rapide parmi les 10 marques les plus précieuses de l'Inde par Kantar BrandZ 2025. HCLTech figure également sur le site Forbes World's Best Employers pour la sixième année consécutive.

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, abritant plus de 226 300 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les principaux secteurs d'activité et fournissons des solutions pour les services financiers, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie et les soins de santé, la haute technologie, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, la mobilité et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2025 s'élevait à 14,5 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com.

