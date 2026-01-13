HCLTech Q3 FY26 Umsatz steigt um 4,2 % gegenüber dem Vorquartal (währungsbereinigt), während der annualisierte Umsatz 15 Mrd. US-Dollar übersteigt; Auftragseingänge mit 3 Mrd. US-Dollar außergewöhnlich hoch

Umsatzprognose auf 4,0 % bis 4,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt) angehoben, Umsatzprognose für Dienstleistungen auf 4,75 % bis 5,25 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt) angehoben

NEW YORK und NOIDA, Indien, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, erzielte im Quartal zum 31. Dezember 2025 mit einem Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar ein starkes Ergebnis. Der währungsbereinigte (= CC) Umsatz stieg um 4,2 % gegenüber dem Vorquartal und um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr.

„Wir hatten erneut ein in jeder Hinsicht herausragendes Quartal ... mit einer starken Erholung der operativen Marge auf 18,6 %. Die starke Umsatzdynamik in diesem Quartal hat es uns ermöglicht, die Marke von 15 Milliarden US-Dollar beim Jahresumsatz zu überschreiten. Unsere Auftragseingänge waren mit 3 Milliarden US-Dollar außergewöhnlich hoch. Wir sind gut positioniert, um die sich wandelnden KI-Anforderungen unserer Kunden aus verschiedenen Branchen und Dienstleistungsbereichen zu erfüllen", sagte C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

Der Umsatz aus Dienstleistungen (CC = währungsbereinigt) stieg um 1,8 % gegenüber dem Vorquartal und um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz von HCL Software (CC) stieg aufgrund saisonaler Effekte und des Data-Intelligence-Portfolios um 28,1 % gegenüber dem Vorquartal und um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) von HCL Software beläuft sich auf 1,07 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit fortschrittlicher KI für das Quartal, über den das Unternehmen seit dem letzten Quartal berichtet, stieg um 19,9 % auf 146 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz mit Engineering- und F&E-Dienstleistungen (CC) stieg um 3,1 % gegenüber dem Vorquartal und um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz mit IT- und Business-Services (CC), der 72,3 % des Gesamtumsatzes ausmacht, stieg um 1,5 % gegenüber dem Vorquartal und um 3,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

HCLTech hob seine Prognose für das Umsatzwachstum (CC) auf 4,0 % bis 4,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal und die Prognose für das Wachstum des Serviceumsatzes (CC) auf 4,75 % bis 5,25 % gegenüber dem Vorjahresquartal an. Die Prognose für die EBIT-Marge blieb unverändert bei 17 % bis 18 %, ohne Berücksichtigung der einmaligen Auswirkungen der neuen Arbeitsgesetze in Indien auf das EBIT in Höhe von 956 Crore Rupien (109 Millionen US-Dollar).

Das Wachstum in den einzelnen Branchen (CC) wurde von Technologie und Dienstleistungen mit einem Wachstum von 14,4 % im Jahresvergleich angeführt, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 8,1 % im Jahresvergleich. Der Bereich Öffentliche Dienstleistungen (einschließlich Energie und Versorgung, Reisen, Transport, Logistik und Regierung) wuchs um 8 % im Jahresvergleich. Geografisch gesehen verzeichnete Indien ein starkes Wachstum von 15,8 % im Jahresvergleich (CC), Europa wuchs um 4,6 % im Jahresvergleich (CC) und die USA um 1,5 % im Jahresvergleich (CC). Der Rest der Welt wuchs mit 22,1 % im Jahresvergleich (CC) am schnellsten.

„Die EBIT-Margen im dritten Quartal beliefen sich ohne die einmaligen Auswirkungen der neuen Arbeitsgesetze auf 18,6 % (ein Anstieg um 111 Basispunkte im Quartalsvergleich). Unsere gezielten Bemühungen zur Verbesserung der Cash Conversion haben dazu geführt, dass der FCF/NI (LTM-Basis) mit 120 % weiterhin gesund ist und wir das Quartal mit unserem höchsten jemals erreichten Kassenbestand von 34.306 Crore Rupien abgeschlossen haben", fügte Shiv Walia, Chief Financial Officer von HCLTech, hinzu.

Das Unternehmen kündigte für das Quartal eine Dividende von 12 Rupien pro Aktie an, womit es zum 92. Mal in Folge eine Dividende ausschüttet.

HCLTech stellte im Laufe des Quartals 2.852 neue Mitarbeiter ein, wodurch sich die Zahl der Neueinstellungen in den letzten neun Monaten auf 10.032 belief. Die Fluktuationsrate in den letzten zwölf Monaten ging auf 12,4 % zurück und ist damit eine der niedrigsten in der Branche.

Wichtige Vertragsabschlüsse:

HCLTech hat einen Mega-Auftrag über fünf Jahre mit einem weltweit führenden Bekleidungshändler (TCV: 473 Millionen US-Dollar) als langfristiger KI-gestützter Technologiepartner abgeschlossen. HCLTech wird die Anwendungen und die Datenlandschaft des Kunden mithilfe seiner Plattform Agentic AI Force 2.0 modernisieren.

als langfristiger KI-gestützter Technologiepartner abgeschlossen. HCLTech wird die Anwendungen und die Datenlandschaft des Kunden mithilfe seiner Plattform modernisieren. Ein führendes US-amerikanisches Versicherungsunternehmen hat HCLTech als strategischen Technologiepartner ausgewählt. Unterstützt durch die GenAI-Plattform AI Force von HCLTech wird diese Partnerschaft dazu beitragen, die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen zu transformieren, die technischen Ergebnisse zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die betriebliche Effizienz durch Automatisierung in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Support, Tests und Infrastruktur zu steigern.

von HCLTech wird diese Partnerschaft dazu beitragen, die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen zu transformieren, die technischen Ergebnisse zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die betriebliche Effizienz durch Automatisierung in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Support, Tests und Infrastruktur zu steigern. Ein in Europa ansässiger globaler Lebensmittelkonzern hat HCLTech ausgewählt, um im Rahmen der Aufspaltung des Kunden eine Greenfield-IT-Infrastruktur zu entwerfen und zu implementieren und so ein KI-gestütztes digitales Zuhause aufzubauen.

Ein weltweit tätiger Technologiekonzern hat HCLTech mit der Verwaltung seiner AI-Rechenzentren der nächsten Generation beauftragt, die über modernste, für KI-Workloads optimierte GPU-Stacks verfügen.

Wichtige exklusive KI-Verträge:

Ein weltweit tätiger Bergbaukonzern mit Sitz in Großbritannien hat HCLTech mit der Implementierung der Lösung Physical AI (VisionX) in seiner industriellen Inspektionsplattform beauftragt.

in seiner industriellen Inspektionsplattform beauftragt. Ein in Asien ansässiges globales Finanzdienstleistungsunternehmen wird die KI-Lösung AI Force.Software von HCLTech für den Entwicklungslebenszyklus von Software und AI Force.Ops einsetzen, um seine fragmentierten IT-Abläufe in einen proaktiven,

von HCLTech für den Entwicklungslebenszyklus von Software und einsetzen, um seine fragmentierten IT-Abläufe in einen proaktiven, Ein in den USA ansässiges globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen hat HCLTech ausgewählt, um eine GenAI-gestützte Audit- und Compliance-Transformation für sein milliardenschweres IP-Lizenzgeschäft durchzuführen. Die Lösung nutzt die AI Foundry von HCLTech, um die End-to-End-Audits von Lizenznehmern und die Workflows für die Produktzulassung zu automatisieren.

von HCLTech, um die End-to-End-Audits von Lizenznehmern und die Workflows für die Produktzulassung zu automatisieren. Ein weltweit tätiges Technologieunternehmen hat sich für die Lösung Physical AI (Kinetic AI) von HCLTech entschieden, um seine Laborabläufe zu skalieren und KI-Experimente zu beschleunigen.

Im Laufe des Quartals erhielt HCLTech ein Gold-Zertifikat von EcoVadis und wurde unter die besten 4 % der bewerteten IT-Unternehmen gewählt. Es wurde von Kantar BrandZ 2025 als die am schnellsten wachsende Tech-Services-Marke unter den 10 wertvollsten Marken Indiens ausgezeichnet. HCLTech wurde außerdem zum sechsten Mal in Folge in die Liste der weltweit besten Arbeitgeber von Forbes aufgenommen.

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.300 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software bietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität und öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Dezember 2025 auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

