HEIDI KLUM E LAW ROACH SE DIVERTEM COM ADRIANA LIMA, HALSEY, STEPHEN LIBBY E LUCIEN LAVISCOUNT PARA COMEMORAR O LANÇAMENTO DA THE HOUSE OF MAGNUM®

CANNES, França, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Magnum® organizou a afterparty VIP da House of Magnum®, reunindo celebridades internacionais e formadores de opinião do mundo da cultura, após o desfile inaugural da coleção "The House of Magnum® ".
Law Roach, o "Taste Architect" da Magnum®, deu o tom de uma noite marcada pela moda, pelo artesanato e pelo prazer contemporâneo, vestindo um terno rosa vibrante da Ami Paris.
Heidi Klum, a primeira "Magnum® Muse" da House of Magnum®, chegou acompanhada de seu filho, Henry Samuel Klum. Seu vestido da Sophie Couture — marrom chocolate com uma sobreposição dramática com efeito rachado — era uma homenagem direta àquele primeiro e gratificante estalo de um sorvete Magnum®. Henry vestia um terno marrom, do estilista alemão Danny Reinke, em homenagem ao Magnum Classic.
A supermodelo Adriana Lima arrasou no tapete vermelho com um vestido em azul-ciano intenso, enquanto Lucien Laviscount estava impecável em creme, com uma gravata em marrom intenso — uma discreta referência à paleta de cores da Magnum®. Entre as chegadas mais comentadas da noite, Barbara Palvin e Dylan Sprouse apareceram na festa VIP da House of Magnum ® poucas horas após anunciarem a gravidez.
Angèle e Andy 4K foram as atrações principais da afterparty VIP da House of Magnum®, com uma apresentação de DJ que transformou o evento em uma celebração do artesanato e do prazer contemporâneo. A noite contou com a presença de alguns dos maiores nomes da música, além de apresentações ao vivo e sets de DJs de Adèle Castillon, The Blessed Madonna, Tatyana Jane e Busy P x Carlita.
A nova linha Magnum® Signature — com o ousado Magnum La Pistache, com sabor de pistache, e o vibrante Magnum La Pêche — fez sua estreia deliciosa na celebração. Concebida com uma atenção aos detalhes digna da alta costura, a linha combina deliciosos sabores de gelato com o icônico chocolate crocante da Magnum.
Naquele mesmo dia, foram apresentados 15 designs deslumbrantes criados por oito designers internacionais, a primeira coleção da House of Magnum®, em homenagem aos sabores La Pistache e La Pêche, bem como aos sabores clássicos da Magnum.
The House of Magnum® celebra o design, o prazer contemporâneo e a arte por trás da Magnum®. A grife celebra o fato de que a Magnum® sempre compreendeu que o verdadeiro prazer reside na arte de criar experiências inesquecíveis.
