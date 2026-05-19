HEIDI KLUM Y LAW ROACH PARTY CON ADRIANA LIMA, HALSEY, STEPHEN LIBBY Y LUCIEN LAVISCOUNT PARA CELEBRAR EL LANZAMIENTO DE THE HOUSE OF MAGNUM®

Heidi Klum, la primera "Musa Magnum®" de la Casa Magnum®, llegó con su hijo Henry Samuel Klum. Su vestido de Sophie Couture, marrón chocolate con una dramática capa agrietada, fue un homenaje directo a ese primer y satisfactorio crack de un helado Magnum®. Henry llevaba un traje marrón, del diseñador alemán Danny Reinke, en oda al Magnum Classic.

La supermodelo Adriana Lima comandó la alfombra roja con un profundo vestido cian, mientras que Lucien Laviscount estaba impecable en crema con una rica corbata marrón, un guiño silencioso a la paleta de House of Magnum®. Entre las llegadas más observadas de la noche, Barbara Palvin y Dylan Sprouse llegaron a la fiesta VIP de House of Magnum ® pocas horas después de anunciar su embarazo.

Angèle y Andy 4K encabezaron la fiesta posterior VIP de House of Magnum® con una actuación de DJ que convirtió el evento en una celebración de la artesanía y la indulgencia moderna. La noche trajo a algunos de los nombres más importantes de la música con actuaciones en vivo adicionales y sets de DJ de Adèle Castillon, The Blessed Madonna, Tatyana Jane y Busy P x Carlita.

La nueva gama Signature de Magnum®, con el atrevido pistacho Magnum La Pistache y el vibrante Magnum La Pêche, hizo su indulgente debut en la celebración. Diseñada con atención al detalle a nivel de alta costura, la gama combina sabores de gelato indulgentes y el icónico chocolate agrietado Magnum.

Unos impresionantes 15 diseños de ocho diseñadores internacionales debutaron ese mismo día, la primera colección de House of Magnum®, que rinde homenaje a La Pistache y La Pêche, así como a los sabores clásicos de Magnum.

House of Magnum® celebra el diseño, la indulgencia moderna y la artesanía detrás de Magnum®. Honra cómo Magnum® siempre ha entendido que la verdadera indulgencia radica en el arte de crear experiencias inolvidables.

House of Magnum® Beach estará disponible para quienes busquen placer desde el miércoles 13 de mayo hasta el viernes 22 de mayo de 2026. Para más información, visite: https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html

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FUENTE Magnum