HEIDI KLUM ET LAW ROACH FÊTENT AVEC ADRIANA LIMA, HALSEY, STEPHEN LIBBY ET LUCIEN LAVISCOUNT LE LANCEMENT DE LA MAISON MAGNUM®.

Heidi Klum, la première « Muse Magnum® » de la Maison Magnum®, est arrivée avec son fils Henry Samuel Klum. Sa robe, signée Sophie Couture, marron chocolat avec une superposition de craquelures spectaculaires, était un hommage direct à la première craquelure satisfaisante d'une glace Magnum® . Henry portait un costume marron, du designer allemand Danny Reinke, en hommage au Magnum Classic.

Le top model Adriana Lima a dominé le tapis rouge dans une robe d'un cyan profond, tandis que Lucien Laviscount était immaculé en crème avec une cravate d'un brun riche, un clin d'œil discret à la palette de la Maison Magnum®. Parmi les arrivées les plus remarquées de la soirée, Barbara Palvin et Dylan Sprouse sont arrivés à la soirée VIP House of Magnum ® quelques heures seulement après avoir annoncé leur grossesse.

Angèle et Andy 4K ont été les têtes d'affiche de l'afterparty VIP de la Maison Magnum® avec une performance de DJ qui a transformé l'événement en une célébration de l'artisanat et de l'indulgence moderne. La soirée a rassemblé quelques-uns des plus grands noms de la musique avec des performances en direct et des DJ sets d'Adèle Castillon, The Blessed Madonna, Tatyana Jane et Busy P x Carlita.

La nouvelle gamme Magnum® Signature - comprenant l'audacieuse pistache Magnum La Pistache et la vibrante Magnum La Pêche - a fait ses débuts lors de la célébration. Conçue avec un souci du détail digne de la haute couture, la gamme associe des saveurs de gelato indulgentes à l'emblématique chocolat à craquer Magnum.

La toute première collection de la Maison Magnum®, qui rend hommage à La Pistache et à La Pêche ainsi qu'aux saveurs classiques de Magnum, a été présentée plus tôt dans la journée sous la forme de 15 dessins réalisés par huit designers internationaux.

La Maison Magnum® célèbre le design, le plaisir moderne et l'art de Magnum®. Il rend hommage à Magnum® qui a toujours compris que le véritable plaisir réside dans l'art de créer des expériences inoubliables.

La Maison de la Plage Magnum® est ouverte aux plaisanciers du mercredi 13 mai au vendredi 22 mai 2026. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982476/Magnum_Halsey_and_husband.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982471/Magnum_Party_E_A_Agency_SofiAdams.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982329/Magnum_Party_EA_Agency_SofiAdams.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982328/Magnum_Party_EA_Agency_SofiAdams.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982331/Magnum_Party_EA_Agency_SofiAdams.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982475/Adriana_Lima.jpg