HEIDI KLUM ET LAW ROACH FÊTENT AVEC ADRIANA LIMA, HALSEY, STEPHEN LIBBY ET LUCIEN LAVISCOUNT LE LANCEMENT DE LA MAISON MAGNUM®.

L'afterparty le plus médiatisé de Cannes a célébré le défilé inaugural de la marque en accueillant un groupe international de créateurs qui ont présenté la collection House of Magnum®.
Law Roach, le nouvel « architecte du goût » de la maison Magnum®, était l'invité d'honneur aux côtés de la « muse » de la maison Magnum®, Heidi Klum.
Law Roach et Heidi Klum ont été rejoints par Adriana Lima, Halsey et son fiancé Avan Jogia, Stephen Libby, Lucien Laviscount, Barbara Palvin et Dylan Sprouse.
La muse de la maison Magnum® Heidi Klum est arrivée à la soirée VIP avec son fils et mannequin Henry Samuel Klum, qui a participé au défilé inaugural de la maison Magnum® fashion plus tôt dans la journée.
CANNES, France, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Magnum® a organisé la soirée VIP House of Magnum® qui a réuni des célébrités mondiales et des personnalités du monde de la culture, après le défilé inaugural de la collection « The House of Magnum® ».
Law Roach, l'architecte du goût de Magnum®, a donné le ton d'une soirée placée sous le signe de la mode, de l'artisanat et de l'indulgence moderne en portant un costume rose de la maison Ami Paris.
Heidi Klum, la première « Muse Magnum® » de la Maison Magnum®, est arrivée avec son fils Henry Samuel Klum. Sa robe, signée Sophie Couture, marron chocolat avec une superposition de craquelures spectaculaires, était un hommage direct à la première craquelure satisfaisante d'une glace Magnum® . Henry portait un costume marron, du designer allemand Danny Reinke, en hommage au Magnum Classic.
Le top model Adriana Lima a dominé le tapis rouge dans une robe d'un cyan profond, tandis que Lucien Laviscount était immaculé en crème avec une cravate d'un brun riche, un clin d'œil discret à la palette de la Maison Magnum®. Parmi les arrivées les plus remarquées de la soirée, Barbara Palvin et Dylan Sprouse sont arrivés à la soirée VIP House of Magnum ® quelques heures seulement après avoir annoncé leur grossesse.
Angèle et Andy 4K ont été les têtes d'affiche de l'afterparty VIP de la Maison Magnum® avec une performance de DJ qui a transformé l'événement en une célébration de l'artisanat et de l'indulgence moderne. La soirée a rassemblé quelques-uns des plus grands noms de la musique avec des performances en direct et des DJ sets d'Adèle Castillon, The Blessed Madonna, Tatyana Jane et Busy P x Carlita.
La nouvelle gamme Magnum® Signature - comprenant l'audacieuse pistache Magnum La Pistache et la vibrante Magnum La Pêche - a fait ses débuts lors de la célébration. Conçue avec un souci du détail digne de la haute couture, la gamme associe des saveurs de gelato indulgentes à l'emblématique chocolat à craquer Magnum.
La toute première collection de la Maison Magnum®, qui rend hommage à La Pistache et à La Pêche ainsi qu'aux saveurs classiques de Magnum, a été présentée plus tôt dans la journée sous la forme de 15 dessins réalisés par huit designers internationaux.
La Maison Magnum® célèbre le design, le plaisir moderne et l'art de Magnum®. Il rend hommage à Magnum® qui a toujours compris que le véritable plaisir réside dans l'art de créer des expériences inoubliables.
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