하이디 클룸과 로 로치, 아드리아나 리마, 할시, 스티븐 리비, 루시앙 라비스카운트와 함께 THE HOUSE OF MAGNUM® 론칭 축하

House of Magnum®의 첫 'Magnum® Muse'인 하이디 클룸은 아들 헨리 새뮤얼 클룸과 함께 행사장을 찾았다. 하이디 클룸이 착용한 Sophie Couture의 초콜릿 브라운 컬러 드레스는 균열이 간 듯한 극적인 오버레이 디자인으로 Magnum® 아이스크림 특유의 첫 크랙(crack) 순간을 표현한 것이었다. 헨리는 독일 디자이너 대니 라인케(Danny Reinke)의 브라운 수트를 착용해 Magnum Classic에 대한 오마주를 선보였다.

슈퍼모델 아드리아나 리마는 짙은 시안 컬러 드레스로 레드카펫을 압도했고, 루시앙 라비스카운트는 크림 컬러 수트와 짙은 브라운 타이로 House of Magnum®의 컬러 팔레트를 은은하게 표현했다. 이날 특히 큰 주목받은 참석자 중 하나였던 바바라 팔빈과 딜런 스프라우스는 임신 소식을 발표한 지 몇 시간 만에 House of Magnum® VIP 애프터파티에 등장했다.

앙젤(Angèle)과 앤디 4K(Andy 4K)는 DJ 퍼포먼스로 House of Magnum® VIP 애프터파티의 헤드라이너를 맡아 행사를 장인정신과 현대적 럭셔리를 기념하는 축제로 이끌었다. 또한 아델 카스티용(Adèle Castillon), 더 블레스드 마돈나(The Blessed Madonna), 타티야나 제인(Tatyana Jane), 비지 P(Busy P)와 칼리타(Carlita)의 라이브 공연 및 DJ 세트가 이어지며 음악계 유명 인사들이 무대를 빛냈다.

새 Magnum® Signature 라인업은 대담한 피스타치오 풍미의 Magnum La Pistache와 생동감 넘치는 Magnum La Pêche를 중심으로 이날 행사에서 첫 공개됐다. 꾸뛰르 수준의 디테일을 바탕으로 개발된 이번 라인업은 풍부한 젤라토 풍미와 Magnum 특유의 초콜릿 크랙 식감을 결합한 것이 특징이다.

이날 앞서 열린 행사에서는 8개국 디자이너들이 총 15개 디자인을 공개하며 House of Magnum® 첫 컬렉션 데뷔를 함께 했다. 이번 컬렉션은 La Pistache와 La Pêche는 물론 Magnum의 클래식 취향에 대한 오마주를 담고 있다.

House of Magnum®은 디자인과 현대적 럭셔리, Magnum®이 추구해 온 장인정신을 기념한 것이다. Magnum®은 오래 전부터 진정한 럭셔리는 잊을 수 없는 경험을 만들어내는 예술성에 있다는 점을 이해해 왔다는 메시지를 담고 있다.

House of Magnum® Beach는 2026년 5월 13일부터 5월 22일까지 방문객들에게 개방된다. 자세한 사항은

https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Magnum