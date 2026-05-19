Heidi KlumとLaw Roachが、Adriana Lima、Halsey、Stephen Libby、Lucien Laviscountらと「The House of Magnum®」のローンチを祝福

House of Magnum®初の「Magnum® Muse」であるHeidi Klumは、息子のHenry Samuel Klumとともに登場しました。Sophie Coutureによるチョコレートブラウンのドレスにドラマチックなクラック加工を施した彼女の装いは、Magnum®アイスクリームを最初にかじった瞬間の満足感あふれるパリッとした食感へのオマージュとなりました。Henryは、Magnum Classicへの敬意を表し、ドイツ人デザイナーDanny Reinkeによるブラウンのスーツを着用しました。

スーパーモデルのAdriana Limaはディープシアンのドレスでレッドカーペットを圧倒し、一方、Lucien Laviscountはクリームカラーの装いに深みのあるブラウンのネクタイを合わせ、House of Magnum®のカラーパレットをさりげなく表現しました。その夜、最も注目を集めた登場の一つとなったBarbara PalvinとDylan Sprouseは、妊娠を発表してからわずか数時間後にHouse of Magnum® VIPアフターパーティーに姿を見せました。

AngèleとAndy 4Kは、DJパフォーマンスでHouse of Magnum® VIPアフターパーティーを盛り上げ、イベントを洗練された技巧と現代的なインダルジェンスを称える場へと変えました。その夜は、Adèle Castillon、The Blessed Madonna、Tatyana Jane、Busy P x CarlitaによるライブパフォーマンスやDJセットも披露され、音楽界を代表するアーティストたちが集結しました。

大胆なピスタチオフレーバーのMagnum La Pistacheと鮮やかなMagnum La Pêcheをラインアップした新たなMagnum® Signatureシリーズが、このセレブレーションで贅沢感あふれるデビューを飾りました。クチュールレベルの細部へのこだわりをもって設計された同シリーズは、贅沢なジェラートフレーバーと、Magnumの象徴的なパリッとしたチョコレートを組み合わせています。

その日先立って開催されたHouse of Magnum®初のコレクションでは、8人の国際的なデザイナーによる15点の印象的なデザインが披露され、La PistacheやLa Pêche、そしてMagnumのクラシックフレーバーへのオマージュが表現されました。

The House of Magnum®は、デザイン、現代的なインダルジェンス、そしてMagnum®を支える職人技を称える取り組みです。また、忘れがたい体験を創り出す芸術性こそが真のインダルジェンスであることをMagnum®が常に理解してきたことに対して、敬意を表しています。

The House of Magnum® Beachは、2026年5月13日（水）から5月22日（金）まで、楽しみを求める来場者に向けてオープンしています。詳細はこちらをご覧ください：https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html

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SOURCE Magnum