HEIDI KLUM 與 LAW ROACH 聯同 ADRIANA LIMA、HALSEY、STEPHEN LIBBY 和 LUCIEN LAVISCOUNT 一起出席派對，慶祝 HOUSE OF MAGNUM® 推出

Heidi Klum 作為 House of Magnum® 首位「Magnum® 靈感女神」，與兒子 Henry Samuel Klum 一起抵達會場。 她一襲 Sophie Couture 的朱古力啡禮服，外層呈現張力十足的裂紋綴飾，正是向 Magnum® 雪糕那第一口酥脆裂開的愉悅瞬間致敬。 Henry 穿上來自德國設計師 Danny Reinke 的啡色西裝，向 Magnum Classic 致敬。

超模 Adriana Lima 以一襲深藍綠色禮服在紅地氈上盡展風姿；Lucien Laviscount 則身穿米白西裝、繫上深啡領呔，風度翩翩，與 House of Magnum® 的色調美學含蓄呼應。 身為當晚最受矚目的登場嘉賓，Barbara Palvin 與 Dylan Sprouse 在宣佈懷孕喜訊後僅幾小時，便現身 House of Magnum® 貴賓慶功派對。

Angèle 與 Andy 4K 在 House of Magnum® 貴賓慶功派對上擔任主力唱片騎師 (DJ) 表演，令整場活動化身為歌頌工藝與現代奢華享受的盛會。 當晚亦有多位樂壇重量級人物，還有 Adèle Castillon、The Blessed Madonna、Tatyana Jane 及 Busy P x Carlita 的現場演出及唱片騎師環節。

全新 Magnum® Signature 系列，包括味道濃郁的開心果口味 Magnum La Pistache 和活力十足的 Magnum La Pêche，在慶祝活動中華麗登場。 此系列以高級訂製服般的細膩匠心打造，將極致臻享的意式雪糕滋味，與 Magnum 別具標誌特色的脆裂朱古力完美交織。

當天較早時，八位國際設計名師的 15 款絕美設計首度登場，成就 House of Magnum® 的開山系列，禮讚 La Pistache、La Pêche 及 Magnum 經典風味。

House of Magnum® 傾心詮釋設計，演繹現代奢華享受，展現 Magnum® 的工藝魅力。 Magnum® 一貫的理念得到頌揚：真正奢華，體現在締造難忘體驗的藝術之中。

House of Magnum® Beach 將於 2026 年 5 月 13 日（星期三）至 5 月 22 日（星期五），向尋樂之人敞開大門。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html

SOURCE Magnum