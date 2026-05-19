Heidi Klum y Law Roach se reúnen con Adriana Lima, Halsey, Stephen Libby y Lucien Laviscount

Heidi Klum, la primera «Musa Magnum®» de House of Magnum®, llegó acompañada de su hijo Henry Samuel Klum. Su vestido de Sophie Couture —de color marrón chocolate con un espectacular sobreescote agrietado— era un homenaje directo a ese primer y satisfactorio crujido del helado Magnum®. Henry lució un traje marrón, del diseñador alemán Danny Reinke, en homenaje al Magnum Classic.

La supermodelo Adriana Lima acaparó todas las miradas en la alfombra roja con un vestido de color cian intenso, mientras que Lucien Laviscount lucía impecable en color crema con una corbata de un marrón intenso, un discreto guiño a la paleta de colores de House of Magnum®. Entre las llegadas más esperadas de la noche, Barbara Palvin y Dylan Sprouse llegaron a la fiesta VIP de House of Magnum® apenas unas horas después de anunciar su embarazo.

Angèle y Andy 4K encabezaron el cartel de la fiesta VIP posterior de House of Magnum® con una actuación como DJ que convirtió el evento en una celebración del arte y el placer moderno. La velada reunió a algunos de los nombres más destacados del mundo de la música, con actuaciones en directo y sesiones de DJ adicionales a cargo de Adèle Castillon, The Blessed Madonna, Tatyana Jane y Busy P x Carlita.

La nueva gama Magnum® Signature —con el atrevido Magnum La Pistache y el vibrante Magnum La Pêche— hizo su delicioso debut en la celebración. Diseñada con una atención al detalle digna de la alta costura, la gama combina deliciosos sabores de helado con el icónico chocolate crujiente de Magnum.

Ese mismo día se presentaron 15 impresionantes diseños de ocho diseñadores internacionales, la primera colección de House of Magnum®, que rinde homenaje a La Pistache y La Pêche, así como a los sabores clásicos de Magnum®.

House of Magnum® celebra el diseño, el placer moderno y la artesanía que hay detrás de Magnum®. Rinde homenaje a cómo Magnum® siempre ha entendido que el verdadero placer reside en el arte de crear experiencias inolvidables.

La House of Magnum® Beach está abierta a los amantes del placer desde el miércoles 13 de mayo hasta el viernes 22 de mayo de 2026. Para más información, visite: https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html

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