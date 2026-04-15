HIKMICRO aumenta sua presença no mercado de instrumentação com o medidor de nível por radar da série LRG10

HANGZHOU, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O lançamento do medidor de nível por radar da série LRG10, um dos principais produtos da HIKMICRO, está acelerando a expansão da empresa no mercado global de instrumentação. Este instrumento de alto desempenho permite medições de nível precisas e estáveis, beneficiando setores que exigem rigor, como gestão de recursos hídricos, alimentos e bebidas, petroquímica, ciências da vida, química e medicina. Os visitantes da feira Hannover Messe 2026, na Alemanha (20 a 24 de abril), poderão conhecer a nova série LRG10 no estande G84 (pavilhão 27).

Medidor de nível por radar HIKMICRO LRG10

Medição de precisão. Desempenho inteligente

Após a entrada da HIKMICRO no setor de instrumentação em 2025 com seus medidores de vazão Coriolis e ultrassônicos de alta precisão, a empresa obteve rapidamente o reconhecimento internacional atendendo aos desafios do mundo real. A nova série LRG10 segue na esteira desse sucesso, consolidando a posição da empresa como fornecedora reconhecida e confiável de instrumentos de medição com qualidade industrial.

No coração do LRG10 encontra-se a avançada tecnologia de radar FMCW de 80 GHz, que permite medições de nível altamente precisas com um ângulo de feixe reduzido de 3° e precisão de até ±2 mm. Comparada aos sistemas de radar convencionais, a série LRG10 oferece uma detecção mais precisa e uma nitidez de sinal muito superior, garantindo medições consistentes.

Com um alcance máximo de 120 m, o dispositivo permite o monitoramento contínuo do nível de líquidos, lamas e materiais granulares (sólidos a granel) em diversas aplicações, que vão desde tanques de armazenamento individuais até armazéns e reservatórios de grande porte. Além disso, a HIKMICRO projetou o aparelho pra ser confiável em situações complexas. O desempenho estável em ambientes com poeira, vapor, agitação ou gases voláteis é possível graças a uma combinação de supressão de ecos falsos baseada em IA e blindagem inteligente contra interferências.

Projetado para oferecer desempenho prático

O dispositivo pode se adaptar a diversos requisitos operacionais. Diversas configurações de antenas e alternativas de montagem permitem a instalação em uma extensa gama de recipientes e condições de processo, incluindo ambientes de alta temperatura e alta pressão. Um algoritmo de autoaprendizagem otimiza constantemente o desempenho usando dados em tempo real, melhorando assim a adaptabilidade sem precisar de recalibração manual.

Os tempos de resposta abaixo de um segundo tornam a série LRG10 ideal para processos de alta velocidade, como tanques de reação, enquanto o baixo consumo de energia garante uma fácil integração à infraestrutura existente. As funcionalidades de configuração via Bluetooth e de configuração remota reduzem o tempo e o esforço necessários durante a instalação e o início da operação.

Ganhando impulso na área de instrumentação

A chegada do LRG10 contribui para manter o forte crescimento inicial do portfólio de instrumentação da HIKMICRO. Em questão de meses, a empresa implantou com sucesso seus outros instrumentos em muitas aplicações complexas, desde a medição de vazão de precisão na produção de alimentos até o monitoramento da pressão do ar e do vapor na geração de energia. Os clientes relatam sempre um funcionamento estável, alta precisão e desempenho confiável.

Esse histórico é importante. Isso reflete uma abordagem que utiliza o projeto próprio de chips, o desenvolvimento de algoritmos essenciais e a fabricação em grande escala, resultando em tecnologia avançada e de alta qualidade a um preço mais acessível.

"Nossa estratégia é tornar a instrumentação de alto desempenho mais acessível, sem comprometer a qualidade", afirma Stefan Li, diretor de mercados internacionais da HIKMICRO. "Com base em nossa experiência, os instrumentos de medição da HIKMICRO resolvem problemas industriais concretos, ao mesmo tempo em que promovem a transição do setor para operações digitalizadas e orientadas por dados."

Uma plataforma industrial unificada

A série LRG10 faz parte de uma extensa plataforma industrial da HIKMICRO que reúne controle de produção, manutenção preditiva e segurança em uma única solução acessível. A combinação de instrumentação com recursos consolidados em imagem térmica e sensoriamento acústico permite que os clientes monitorem processos, detectem falhas com antecedência e otimizem o desempenho por meio de um ecossistema totalmente integrado.

Com o LRG10, a HIKMICRO segue conquistando credibilidade no setor de instrumentação, demonstrando tanto capacidade técnica quanto um claro compromisso em superar os desafios dos clientes. Para mais informações, acesse www.hikmicrotech.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955836/HIKMICRO_LRG10_Radar_Level_Meter.jpg

FONTE HIKMICRO