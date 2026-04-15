HIKMICRO đẩy mạnh mảng thiết bị đo lường với thiết bị đo mức radar dòng LRG10

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 15 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Việc ra mắt thiết bị đo mức radar dòng LRG10 chủ lực của HIKMICRO đang thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng của công ty trong thị trường thiết bị đo lường toàn cầu. Thiết bị hiệu suất cao này cung cấp khả năng đo mức chính xác và ổn định, mang lại lợi ích cho các lĩnh vực đòi hỏi khắt khe như quản lý nước, thực phẩm và đồ uống, hóa dầu, khoa học đời sống, hóa chất và y tế. Khách tham quan triển lãm Hannover Messe 2026 tại Đức (từ ngày 20 đến 24 tháng 4) có thể trải nghiệm dòng LRG10 mới tại Gian hàng G84 (Sảnh 27).

HIKMICRO LRG10 Radar Level Meter

Đo lường chính xác. Hiệu suất thông minh

Sau khi gia nhập lĩnh vực thiết bị đo lường vào năm 2025 với các đồng hồ lưu lượng Coriolis và đồng hồ lưu lượng Siêu âm độ chính xác cao, HIKMICRO đã nhanh chóng đạt được sự công nhận trên thị trường quốc tế nhờ giải quyết các thách thức trong thực tiễn. Dòng LRG10 mới kế thừa thành công này, củng cố vị thế của công ty như một nhà cung cấp các thiết bị đo lường đạt chuẩn công nghiệp uy tín và đáng tin cậy.

Trái tim của LRG10 là công nghệ radar FMCW 80 GHz tiên tiến, mang lại phép đo mức với độ phân giải cao với góc chùm tia nhỏ chỉ 3° và độ chính xác lên tới ±2 mm. So với các hệ thống radar truyền thống, dòng LRG10 mang lại khả năng phát hiện tập trung hơn và cải thiện đáng kể độ rõ tín hiệu, qua đó đảm bảo kết quả đo lường ổn định.

Với tầm đo tối đa 120 m, thiết bị hỗ trợ giám sát mức liên tục đối với chất lỏng, huyền phù và vật liệu rắn dạng hạt (khối lượng lớn), trong nhiều ứng dụng trải dài từ bồn chứa đơn lẻ đến kho và hồ chứa quy mô lớn. Đáng chú ý, HIKMICRO đã thiết kế thiết bị nhằm đảm bảo độ tin cậy trong các tình huống phức tạp. Sự kết hợp giữa công nghệ triệt tiêu phản xạ âm thanh giả dựa trên AI và che chắn nhiễu thông minh giúp duy trì hiệu suất ổn định trong môi trường có bụi, hơi nước, khuấy trộn hoặc khí dễ bay hơi.

Thiết kế hướng tới hiệu suất vận hành thực tế

Thiết bị có khả năng thích ứng với nhiều yêu cầu vận hành khác nhau. Nhiều cấu hình ăng-ten và tùy chọn lắp đặt cho phép triển khai trên đa dạng bồn chứa và điều kiện quy trình, bao gồm cả môi trường nhiệt độ cao và áp suất cao. Thuật toán tự học liên tục tối ưu hiệu suất dựa trên dữ liệu thời gian thực, giúp nâng cao khả năng thích ứng mà không cần hiệu chuẩn lại thủ công.

Thời gian phản hồi dưới một giây giúp dòng LRG10 đặc biệt phù hợp với các quy trình biến động nhanh như bồn phản ứng, trong khi mức tiêu thụ điện năng thấp đảm bảo dễ dàng tích hợp vào hạ tầng hiện có. Khả năng cấu hình qua Bluetooth và thiết lập từ xa giúp giảm thời gian và công sức cần thiết trong quá trình lắp đặt và đưa vào vận hành.

Xây dựng đà tăng trưởng trong lĩnh vực thiết bị đo lường

Sự xuất hiện của LRG10 giúp duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ ban đầu cho danh mục thiết bị đo lường của HIKMICRO. Chỉ trong vài tháng, công ty đã triển khai thành công các thiết bị đo lường khác trong nhiều ứng dụng đòi hỏi khắt khe, từ đo lưu lượng chính xác trong sản xuất thực phẩm đến giám sát áp suất không khí và hơi nước trong sản xuất điện. Khách hàng liên tục ghi nhận khả năng vận hành ổn định, độ chính xác cao và hiệu suất đáng tin cậy.

Thành tích này có ý nghĩa rất quan trọng. Nó phản ánh cách tiếp cận tận dụng năng lực thiết kế chip nội bộ, phát triển thuật toán cốt lõi và sản xuất quy mô lớn, qua đó tạo ra công nghệ tiên tiến, chất lượng cao với mức chi phí dễ tiếp cận hơn.

"Chiến lược của chúng tôi là giúp các thiết bị đo lường hiệu suất cao trở nên dễ tiếp cận hơn mà không phải đánh đổi về chất lượng", Stefan Li, Giám đốc Thị trường Nước ngoài của HIKMICRO cho biết. "Bằng cách tận dụng chuyên môn của mình, các thiết bị đo lường của HIKMICRO giải quyết các bài toán công nghiệp thực tế, đồng thời hỗ trợ xu hướng chuyển dịch rộng hơn của ngành sang mô hình vận hành số hóa, dựa trên dữ liệu".

Nền tảng công nghiệp thống nhất

Dòng LRG10 là một phần của nền tảng công nghiệp toàn diện của HIKMICRO, kết hợp kiểm soát sản xuất, bảo trì dự đoán và an toàn trong một giải pháp thống nhất, chi phí hợp lý. Việc kết hợp thiết bị đo lường với các năng lực sẵn có về ảnh nhiệt và cảm biến âm thanh cho phép khách hàng giám sát quy trình, phát hiện sớm sự cố và tối ưu hiệu suất thông qua một hệ sinh thái tích hợp hoàn chỉnh.

Với LRG10, HIKMICRO tiếp tục xây dựng uy tín trong lĩnh vực thiết bị đo lường, thể hiện cả năng lực kỹ thuật và cam kết rõ ràng trong việc giải quyết các thách thức của khách hàng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.hikmicrotech.com

SOURCE HIKMICRO