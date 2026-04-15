HIKMICRO Kian Gencar Berekspansi di Segmen Pasar Instrumen Industri Melalui Peluncuran Radar Level Meter Seri LRG10

Setelah merambah segmen pasar instrumen industri pada 2025 melalui produk flow meter Coriolis dan Ultrasonic berpresisi tinggi, HIKMICRO dengan cepat meraih pengakuan global berkat kemampuannya dalam menjawab tantangan nyata di lapangan. Seri LRG10 menjadi kelanjutan dari pencapaian tersebut dan memperkuat posisi perusahaan ini sebagai penyedia instrumen pengukuran industri yang andal dan tepercaya.

Komponen utama di balik LRG10 terletak pada teknologi radar FMCW 80 GHz canggih yang menghasilkan pengukuran level beresolusi tinggi dengan sudut pancar (beam angle) kecil, hanya 3°, serta tingkat akurasi hingga ±2 mm. Dibandingkan sistem radar konvensional, seri ini menghasilkan deteksi yang lebih terfokus dan kejernihan sinyal yang jauh lebih baik sehingga menjamin pengukuran yang konsisten.

Dengan jangkauan hingga 120 meter, perangkat ini mendukung pemantauan level secara kontinu untuk cairan, lumpur (slurry), hingga material granular (padatan curah), mulai dari tangki penyimpanan hingga gudang dan reservoir skala besar. HIKMICRO juga merancang perangkat ini agar tetap andal dalam kondisi kompleks. Berkat kombinasi teknologi penekan gema palsu (false echo suppression) berbasiskan AI dan fitur perlindungan inferensi cerdas, perangkat ini memiliki kinerja stabil di lingkungan berdebu, beruap, bergejolak, atau mengandung gas volatil.

Dirancang untuk Kinerja Nyata di Lapangan

Perangkat ini mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan operasional. Beragam konfigurasi antena dan opsi pemasangan mendukung skenario penggunaan di berbagai jenis bejana dan kondisi proses, termasuk lingkungan bersuhu dan bertekanan tinggi. Algoritma pembelajaran mandiri (self-learning) terus mengoptimalkan kinerja berdasarkan data langsung sehingga meningkatkan adaptabilitas tanpa perlu kalibrasi ulang secara manual.

Waktu respons di bawah satu detik membuat seri LRG10 ideal untuk proses dinamis seperti bejana reaksi. Konsumsi daya yang rendah juga memudahkan integrasi dengan infrastruktur yang telah ada. Selain itu, fitur konfigurasi berbasiskan Bluetooth dan pengaturan jarak jauh mempercepat proses instalasi dan uji coba.

Momentum Positif di Segmen Pasar Instrumen Industri

Peluncuran LRG10 mempertahankan momentum positif yang diraih portofolio produk instrumen industri HIKMICRO. Dalam waktu singkat, HIKMICRO telah menerapkan berbagai instrumennya di beragam aplikasi yang penuh tantangan—mulai dari pengukuran aliran (flow measurement) presisi di industri makanan hingga pemantauan tekanan udara dan uap di pembangkit listrik. Pelanggan selalu melaporkan aktivitas operasional yang stabil, akurasi tinggi, dan performa yang andal.

Rekam jejak ini mencerminkan pendekatan HIKMICRO yang mengandalkan desain cip internal, pengembangan algoritma inti, serta kemampuan manufaktur berskala besar. Hasilnya, teknologi canggih berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau.

"Kami berkomitmen menghadirkan instrumen industri berkinerja tinggi yang lebih mudah diakses tanpa mengorbankan kualitas," ujar Stefan Li, Overseas Market Director, HIKMICRO. "Dengan keahlian kami, instrumen pengukuran HIKMICRO mampu menjawab tantangan industri sekaligus mendukung transformasi menuju aktivitas operasional yang terdigitalisasi dan berbasiskan data."

Platform Industri Terpadu

Seri LRG10 menjadi bagian dari platform industri terpadu HIKMICRO yang memadukan kemampuan kontrol produksi, pemeliharaan prediktif, dan keselamatan kerja dalam satu solusi yang terjangkau. Dengan mengombinasikan instrumen industri, teknologi pencitraan termal, dan sensor akustik, pelanggan dapat memantau proses, mendeteksi gangguan secara lebih dini, serta mengoptimalkan kinerja melalui ekosistem yang terintegrasi.

Melalui LRG10 , HIKMICRO terus memperkuat kredibilitasnya di sektor instrumen industri, menunjukkan kapabilitas teknis sekaligus komitmen untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Informasi selengkapnya: www.hikmicrotech.com

SOURCE HIKMICRO