HIKMICRO renforce son offre d'instruments avec sa série LRG10 de capteurs de niveau radar

HANGZHOU, Chine, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le lancement de la série phare LRG10 de capteurs de niveau radar de HIKMICRO accélère l'expansion de l'entreprise sur le marché mondial des instruments. Cet instrument de haute performance fournit des mesures de niveau précises et stables pour des secteurs exigeants tels que la gestion de l'eau, l'alimentation et les boissons, la pétrochimie, les sciences de la vie, la chimie ou la médecine. Du 20 au 24 avril, les visiteurs du salon Hannover Messe 2026, en Allemagne, pourront découvrir la nouvelle série LRG10 sur le stand G84 (hall 27).

HIKMICRO LRG10 Radar Level Meter

Mesure de précision et performance intelligente

Après une entrée réussie dans le domaine de l'instrumentation en 2025, avec ses débitmètres Coriolis et ultrasoniques de haute précision, HIKMICRO a rapidement acquis une reconnaissance internationale en s'attaquant aux défis du monde réel. La nouvelle série LRG10 s'appuie sur ce succès pour faire pleinement de la société un fournisseur éprouvé et fiable d'instruments de mesure de qualité industrielle.

Au cœur de la série LRG10 se trouve la technologie avancée de radar à onde continue modulée en fréquence (FMCW) de 80 GHz, qui réalise des mesures de niveau à haute définition avec un petit angle de faisceau de 3° et une précision allant jusqu'à ± 2 mm. Par rapport aux systèmes radar conventionnels, la série LRG10 offre une détection plus ciblée et une clarté du signal nettement améliorée pour garantir des mesures cohérentes.

Affichant une portée maximale de 120 m, l'appareil permet de surveiller en continu le niveau des liquides, des suspensions et des matériaux granulaires (matériaux solides en vrac) dans des applications qui s'étendent des cuves de stockage individuelles aux entrepôts et réservoirs à grande échelle. HIKMICRO propose avant tout un instrument conçu pour être fiable dans des scénarios complexes. La combinaison de la suppression du faux écho basée sur l'IA et d'un blindage intelligent contre les interférences assure des performances stables dans des environnements caractérisés par la présence de poussière, de vapeur, d'agitation ou de gaz volatils.

Une conception axée sur les performances et la commodité

L'appareil peut s'adapter à diverses exigences opérationnelles. Les multiples configurations d'antennes et options de montage en facilitent le déploiement dans une large gamme de conteneurs et dans les conditions de traitement les plus diverses, notamment les environnements à haute température et à haute pression. Un algorithme d'apprentissage automatique optimise en permanence les performances sur la base de données en temps réel pour améliorer l'adaptabilité sans recalibrage manuel.

Atteignant des temps de réponse inférieurs à une seconde, la série LRG10 est idéale pour les processus rapides des cuves de réaction, tandis que sa faible consommation d'énergie facilite son intégration dans l'infrastructure existante. Les capacités de configuration et d'installation à distance par Bluetooth réduisent la durée d'installation et de mise en service ainsi que les efforts nécessaires à cet effet.

La création d'une dynamique de l'instrumentation

L'arrivée de la série LRG10 contribue à maintenir la forte dynamique initiale de la gamme d'instruments de HIKMICRO. En l'espace de quelques mois, l'entreprise a déployé avec succès ses autres instruments dans de nombreuses applications exigeantes, de la mesure précise du débit dans la production alimentaire à la surveillance de la pression de l'air et de la vapeur dans la production d'électricité. Les clients font régulièrement état d'un fonctionnement stable, d'une grande précision et de performances fiables.

Ce bilan est capital. Il reflète une approche fondée sur la conception de puces en interne, le développement d'algorithmes de base et la fabrication à grande échelle pour rendre une technologie avancée de qualité financièrement plus accessible.

« Notre stratégie consiste à rendre les instruments de haute performance plus accessibles, sans aucun compromis sur leur qualité », déclare Stefan Li, directeur des marchés étrangers chez HIKMICRO. « Chez HIKMICRO, nous mettons à profit notre savoir-faire pour construire des instruments de mesure capables de résoudre des problèmes industriels concrets, tout en soutenant l'évolution plus large de l'industrie vers des opérations numérisées et axées sur les données. »

Une plateforme industrielle unifiée

La série LRG10 fait partie d'une plateforme industrielle complète HIKMICRO, qui réunit contrôle de la production, maintenance prédictive et sécurité au sein d'une solution unique et abordable. La combinaison des instruments avec des capacités établies en matière d'imagerie thermique et de détection acoustique aide les clients à surveiller leurs processus, à détecter les défauts à un stade précoce et à optimiser leurs performances grâce à un écosystème entièrement intégré.

Avec la série LRG10, HIKMICRO continue d'asseoir sa crédibilité dans le domaine de l'instrumentation, en démontrant à la fois sa capacité technique et sa ferme détermination à relever les défis de ses clients. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.hikmicrotech.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2955758/HIKMICRO_LRG10_Radar_Level_Meter.jpg