HIKMICRO refuerza su apuesta por la instrumentación con el medidor de nivel por radar de la serie LRG10

HANGZHOU, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El lanzamiento del medidor de nivel por radar de la serie LRG10, el producto estrella de HIKMICRO, está impulsando la expansión de la empresa en el mercado mundial de la instrumentación. Este instrumento de alto rendimiento ofrece mediciones de nivel precisas y estables, lo que resulta de gran utilidad para sectores exigentes como la gestión del agua, la industria alimentaria y de bebidas, la petroquímica, las ciencias de la vida, la industria química y el sector médico. Los visitantes de la feria Hannover Messe 2026 en Alemania (del 20 al 24 de abril) podrán conocer la nueva serie LRG10 en el estand G84 (pabellón 27).

Medidor de nivel por radar HIKMICRO LRG10

Medición de precisión. Rendimiento inteligente

Tras la incursión de HIKMICRO en el sector de la instrumentación en 2025 con sus medidores de caudal ultrasónicos y de Coriolis de alta precisión, la empresa ha obtenido un rápido reconocimiento internacional al resolver desafíos del mundo real. La nueva serie LRG10 se suma a este éxito, lo que consolida la posición de la empresa como proveedor reconocido y de confianza de instrumentos de medición de grado industrial.

El LRG10 se basa en una avanzada tecnología de radar FMCW de 80 GHz, que proporciona mediciones de nivel de alta resolución con un ángulo de apertura estrecho de 3° y una precisión de hasta ±2 mm. En comparación con los sistemas de radar convencionales, la serie LRG10 ofrece una detección más precisa y una claridad de señal notablemente mejor, lo que garantiza mediciones consistentes.

Con un alcance máximo de 120 m, el dispositivo permite monitorear de forma continua el nivel de líquidos, lodos y materiales granulares (sólidos a granel) en aplicaciones que van desde tanques de almacenamiento individuales hasta almacenes y depósitos a gran escala. Es importante destacar que HIKMICRO ha diseñado el dispositivo para ofrecer fiabilidad en situaciones complejas. La combinación de la supresión de ecos falsos basada en IA y el blindaje inteligente contra interferencias permite un rendimiento estable en entornos con polvo, vapor, agitación o gases volátiles.

Diseñado para ofrecer un rendimiento práctico

El dispositivo puede adaptarse a diversos requisitos operativos. Las múltiples configuraciones de antena y opciones de montaje permiten instalarlo en una amplia variedad de embarcaciones y condiciones de trabajo, incluidos entornos de alta temperatura y alta presión. Un algoritmo de autoaprendizaje optimiza continuamente el rendimiento basándose en datos en tiempo real, lo que mejora la adaptabilidad sin necesidad de recalibración manual.

Los tiempos de respuesta inferiores a un segundo hacen que la serie LRG10 sea ideal para procesos de evolución rápida, como los recipientes de reacción, mientras que su bajo consumo energético garantiza una fácil integración en la infraestructura existente. Las funciones de configuración y montaje remoto a través de Bluetooth reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios durante la instalación y la puesta en marcha.

Manteniendo el impulso del campo de la instrumentación

La llegada del LRG10 contribuye a mantener el fuerte impulso inicial de la cartera de instrumentos de HIKMICRO. En cuestión de meses, la empresa ha logrado implementar con éxito el resto de sus instrumentos en numerosas aplicaciones exigentes, desde la medición de caudales de precisión en la producción de alimentos hasta la supervisión de la presión del aire y del vapor en la generación de energía. Los clientes destacan sistemáticamente su funcionamiento estable, su alta precisión y su rendimiento fiable.

Esta trayectoria es importante. Esto refleja un enfoque que combina el diseño interno de chips, el desarrollo de algoritmos básicos y la fabricación a gran escala, lo que permite ofrecer tecnología avanzada y de alta calidad a un precio más accesible.

"Nuestra estrategia consiste en hacer que los instrumentos de alto rendimiento sean más accesibles sin comprometer la calidad", afirma Stefan Li, director de Mercados Internacionales de HIKMICRO. "Gracias a nuestra experiencia, los instrumentos de medición de HIKMICRO resuelven problemas industriales del mundo real, a la vez que contribuyen a la transición general del sector hacia operaciones digitalizadas y basadas en datos".

Una plataforma industrial unificada

La serie LRG10 forma parte de una plataforma industrial completa de HIKMICRO que reúne el control de la producción, el mantenimiento predictivo y la seguridad en una única solución asequible. La combinación de la instrumentación con nuestras capacidades consolidadas en termografía y detección acústica permite a los clientes supervisar procesos, detectar fallas de manera temprana y optimizar el rendimiento a través de un ecosistema totalmente integrado.

Con el LRG10, HIKMICRO sigue consolidando su reputación en el sector de la instrumentación, lo que demuestra tanto su capacidad técnica como su claro compromiso con la resolución de los retos a los que se enfrentan los clientes. Para más información www.hikmicrotech.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955837/HIKMICRO_LRG10_Radar_Level_Meter.jpg

FUENTE HIKMICRO