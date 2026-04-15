HIKMICRO Perkukuh Pengembangan Instrumentasi dengan Meter Paras Radar Siri LRG10

HANGZHOU, China, 15 April 2026 /PRNewswire/ -- Pengenalan meter paras radar siri LRG10, model utama HIKMICRO, mempercepat pengembangan syarikat dalam pasaran instrumentasi global. Instrumen berprestasi tinggi ini menawarkan pengukuran paras yang tepat dan stabil, memberi manfaat kepada sektor yang mencabar seperti pengurusan air, makanan dan minuman, petrokimia, sains hayat, kimia dan perubatan. Pengunjung ke Hannover Messe 2026 di Jerman (20–24 April) boleh mengalami siri LRG10 di Reruai G84 (Dewan 27).

Pengukuran Tepat, Prestasi Pintar

HIKMICRO LRG10 Radar Level Meter

Selepas kemasukan HIKMICRO ke dalam bidang instrumentasi pada 2025 melalui meter aliran Coriolis dan ultrasonik berketepatan tinggi, syarikat ini telah meraih pengiktirafan antarabangsa dengan menangani cabaran dunia sebenar. Siri LRG10 baharu ini meneruskan kejayaan tersebut, mengukuhkan kedudukan HIKMICRO sebagai penyedia instrumen pengukuran gred industri yang terbukti dan dipercayai.

Di teras LRG10 ialah teknologi radar FMCW 80 GHz canggih yang memberikan pengukuran paras beresolusi tinggi dengan sudut pancaran kecil 3° dan ketepatan sehingga ±2 mm. Berbanding sistem radar konvensional, siri LRG10 menawarkan pengesanan lebih fokus dan kejelasan isyarat yang jauh lebih baik, memastikan pengukuran konsisten.

Dengan jarak maksimum 120 meter, peranti ini menyokong pemantauan paras berterusan bagi cecair, lumpur dan bahan berbutir (pepejal berketul), merangkumi aplikasi daripada tangki simpanan individu hingga gudang berskala besar dan takungan. HIKMICRO turut mereka instrumen ini untuk kebolehpercayaan dalam senario kompleks. Gabungan penindasan gema palsu berasaskan AI dan perlindungan gangguan pintar membolehkan prestasi stabil dalam persekitaran berdebu, berwap, bergelora atau mengandungi gas meruap.

Kejuruteraan untuk Prestasi Praktikal

Peranti ini boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai keperluan operasi. Pelbagai konfigurasi antena dan pilihan pemasangan membolehkan penggunaan dalam pelbagai jenis bekas dan keadaan proses, termasuk persekitaran suhu tinggi dan tekanan tinggi. Algoritma pembelajaran kendiri secara berterusan mengoptimumkan prestasi berdasarkan data masa nyata, meningkatkan kebolehsuaian tanpa perlu penentukuran semula secara manual.

Masa respons kurang daripada satu saat menjadikan siri LRG10 sesuai untuk proses pantas seperti bekas reaksi, manakala penggunaan tenaga rendah memudahkan integrasi ke dalam infrastruktur sedia ada. Konfigurasi melalui Bluetooth dan keupayaan tetapan jarak jauh mengurangkan masa serta usaha semasa pemasangan dan pentauliahan.

Membina Momentum dalam Instrumentasi

Kehadiran LRG10 membantu mengekalkan momentum awal kukuh bagi portfolio instrumentasi HIKMICRO. Dalam tempoh singkat, syarikat telah berjaya melaksanakan instrumen lain dalam pelbagai aplikasi mencabar, daripada pengukuran aliran tepat dalam pengeluaran makanan hingga pemantauan tekanan udara dan wap dalam penjanaan tenaga. Pelanggan secara konsisten melaporkan operasi stabil, ketepatan tinggi dan prestasi boleh dipercayai.

Rekod prestasi ini mencerminkan pendekatan yang memanfaatkan reka bentuk cip dalaman, pembangunan algoritma teras dan pembuatan berskala, menghasilkan teknologi maju berkualiti tinggi pada harga lebih mampu milik.

"Strategi kami adalah menjadikan instrumentasi berprestasi tinggi lebih mudah diakses tanpa kompromi terhadap kualiti," kata Stefan Li, Pengarah Pasaran Luar Negara HIKMICRO. "Dengan memanfaatkan kepakaran kami, instrumen pengukuran HIKMICRO menyelesaikan masalah industri sebenar sambil menyokong peralihan industri ke arah operasi berasaskan data dan pendigitalan."

Platform industri yang disatukan

Siri LRG10 merupakan sebahagian daripada platform industri komprehensif HIKMICRO yang menggabungkan kawalan pengeluaran, penyelenggaraan ramalan dan keselamatan dalam satu penyelesaian mampu milik. Dengan menggabungkan instrumentasi bersama keupayaan pengimejan terma dan penderiaan akustik, pelanggan boleh memantau proses, mengesan kerosakan awal dan mengoptimumkan prestasi melalui ekosistem bersepadu sepenuhnya.

Dengan LRG10, HIKMICRO terus membina kredibiliti dalam sektor instrumentasi, menunjukkan keupayaan teknikal serta komitmen jelas dalam menangani cabaran pelanggan. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.hikmicrotech.com

SOURCE HIKMICRO