HIKMICRO เสริมแกร่งเครื่องมือวัดแรงกดด้วยเครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ซีรีส์ LRG10
News provided byHIKMICRO
15 Apr, 2026, 18:00 CST
หางโจว, ประเทศจีน, 15 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- การเปิดตัวเครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ซีรีส์ LRG10 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของ HIKMICRO ช่วยผลักดันการขยายตัวของบริษัทในตลาดเครื่องมือวัดระดับโลก อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงดังกล่าวมอบการวัดระดับอันแม่นยำและเสถียร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น การจัดการน้ำ อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ผู้เข้าชมงานนิทรรศการ Hannover Messe 2026 ในประเทศเยอรมนี (20-24 เมษายน) สามารถสัมผัสประสบการณ์ซีรีส์ LRG10 ใหม่ได้ที่บูธ G84 (ฮอลล์ 27)
การวัดที่แม่นยำ ประสิทธิภาพอัจฉริยะ
บริษัทได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างรวดเร็วจากการแก้ปัญหาความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงหลังจาก HIKMICRO เข้าสู่ตลาดเครื่องมือวัดเมื่อปี 2568 ด้วยเครื่องวัดการไหลแบบ Coriolis และ Ultrasonic ซึ่งมีความแม่นยำสูง เครื่องวัดระดับซีรีส์ LRG10 รุ่นใหม่นี้ต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวโดยตอกย้ำความเป็นผู้นำของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการเครื่องมือวัดระดับเกรดอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ
หัวใจสำคัญของ LRG10 คือเทคโนโลยีเรดาร์ FMCW 80 GHz ขั้นสูง มอบการวัดระดับความละเอียดสูงด้วยมุมลำแสงเล็กเพียง 3° และความแม่นยำสูงถึง ±2 มม. เครื่องวัดระดับรุ่น LRG10 มอบการตรวจจับซึ่งเน้นเฉพาะจุดมากขึ้นและความคมชัดของสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบเรดาร์ทั่วไปจึงมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์อันคงที่
ด้วยระยะการตรวจวัดสูงสุด 120 เมตร อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับการตรวจสอบระดับของของเหลว สารละลาย และวัสดุซึ่งเป็นเม็ด (ของแข็งจำนวนมาก) ในการใช้งานที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ถังเก็บขนาดเล็กไปจนถึงคลังสินค้าและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่สำคัญ HIKMICRO ออกแบบเครื่องมือดังกล่าวให้มีความน่าเชื่อถือในสถานการณ์อันซับซ้อน การผสานการลดเสียงสะท้อนผิดพลาดโดยใช้ AI เข้ากับการป้องกันการรบกวนอัจฉริยะช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น ไอน้ำ การกวน หรือก๊าซระเหย
ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานจริง
อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถปรับให้เข้ากับอุปสงค์การใช้งานที่หลากหลาย การกำหนดค่าเสาอากาศและตัวเลือกการติดตั้งต่าง ๆ ช่วยให้สามารถใช้งานได้กับภาชนะและสภาวะกระบวนการหลายรูปแบบ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง อัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยตนเองจะปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวโดยไม่ต้องปรับเทียบด้วยตนเอง
เวลาตอบสนองที่ต่ำกว่าหนึ่งวินาทีทำให้ซีรี่ส์ LRG10 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการที่เคลื่อนไหวเร็ว เช่น ถังปฏิกรณ์ ในขณะที่การใช้พลังงานต่ำช่วยให้สามารถบูรณาการเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย การกำหนดค่าผ่านบลูทูธและความสามารถในการตั้งค่าระยะไกลช่วยลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน
สร้างแรงผลักดันในเชิงเครื่องมือวัด
การมาถึงของ LRG10 ช่วยรักษาแรงกระตุ้นเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัด HIKMICRO ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน บริษัทได้นำเครื่องมือวัดอื่น ๆ ไปใช้งานในแอปพลิเคชันซึ่งต้องการความแม่นยำสูงมากมาย ตั้งแต่การวัดอัตราการไหลที่แม่นยำในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ไปจนถึงการตรวจสอบแรงดันอากาศและไอน้ำในโรงไฟฟ้า บรรดาลูกค้าต่างรายงานถึงการทำงานที่เสถียร ความแม่นยำสูง และประสิทธิภาพซึ่งเชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ
ผลงานที่ผ่านมานี้มีความสำคัญ เนื่องจากสะท้อนถึงแนวทางที่ใช้การออกแบบชิปภายในองค์กร การพัฒนาอัลกอริทึมหลัก และการผลิตในระดับใหญ่ ทำให้ได้เทคโนโลยีขั้นสูงเปี่ยมคุณภาพในราคาซึ่งเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
"กลยุทธ์ของเราคือการทำให้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพสูงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพ เครื่องมือวัดของ HIKMICRO ช่วยแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเรา ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมวงกว้างไปสู่การดำเนินงานแบบดิจิทัลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล" Stefan Li ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศของ HIKMICRO กล่าว
แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ซีรี่ส์ LRG10 เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมแบบครบวงจรของ HIKMICRO ซึ่งรวมการควบคุมการผลิต การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และความปลอดภัยไว้ในโซลูชันเดียวด้วยราคาที่จับต้องได้ การผสานเครื่องมือวัดเข้ากับความสามารถที่ได้รับการยอมรับด้านการถ่ายภาพความร้อนและการตรวจจับเสียงช่วยให้ลูกค้าตรวจสอบกระบวนการ ตรวจจับข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบนิเวศแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์
HIKMICRO ยังคงสร้างความน่าเชื่อถือในภาคส่วนเครื่องมือวัดโดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคและความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการเอาชนะความท้าทายของลูกค้าด้วย LRG10 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.hikmicrotech.com
SOURCE HIKMICRO
Share this article