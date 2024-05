Hisense dá as boas-vindas ao goleiro ícone Iker Casillas na campanha UEFA EURO 2024™ 'BEYOND GLORY'

QINGDAO, China, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, empresa global de eletrodomésticos, está unindo o lendário ex-goleiro internacional espanhol do Real Madrid, Iker Casillas, com outro capitão vencedor da Copa do Mundo, Manuel Neuer, para a campanha da Hisense 'BEYOND GLORY' UEFA EURO 2024™.

Reconhecido pela sua capacidade de realizar defesas espetaculares, Iker Casillas é considerado um dos maiores goleiros de todos os tempos. Ao juntar-se a Manuel como Embaixador Global da Marca Hisense, ele irá apoiar a campanha 'BEYOND GLORY' da Hisense e sua icônica linha de produtos, celebrando a maior conquista futebolística de ganhar o título da EURO.

"Estou muito satisfeito por fazer parceria com a Hisense e participar da campanha 'BEYOND GLORY', que destaca a celebração dos melhores goleiros do mundo", explicou Iker Casillas. "A reputação vencedora de um goleiro é baseada em sua confiabilidade. Tenho o prazer de ser convidado pela Hisense como Embaixador Global, representando uma empresa na qual seus clientes confiam para criar tecnologia inovadora que melhora suas vidas".

Com a nação anfitriã Alemanha animada durante a competição, a Hisense, como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, junta-se à emoção com um 'Hisense BEYOND GLORY Tour', apresentando a sua inovadora tecnologia de tela que proporciona as experiências perfeitas de visualização de jogos na TV e os mais recentes dispositivos de vida inteligente.

Os fãs que visitam o roadshow, que percorre cinco cidades-sede, terão a oportunidade de testar suas habilidades de goleiro contra uma série de desafios de chutes, ao mesmo tempo em que exploram uma vitrine de produtos de TV e eletrodomésticos de última geração da Hisense.

Em sua função de Embaixador Global, Iker participará da diversão do futebol com aparições pessoais para encontrar os fãs na etapa de Frankfurt do 'Hisense BEYOND GLORY Tour' durante o torneio.

A campanha 'BEYOND GLORY' da Hisense destaca o compromisso inabalável da empresa com o pioneirismo tecnológico com qualidade incomparável na busca por uma vida melhor. A campanha marca o terceiro UEFA European Championship™ consecutivo em que a Hisense faz parceria no evento, o que oferece uma enorme oportunidade para continuar a conectar a marca Hisense com consumidores de todo o mundo.

A Hisense é uma marca líder mundial em produtos eletrônicos e eletrodomésticos de consumo. Os negócios da Hisense abrangem produtos multimídia (com foco em Smart TVs), eletrodomésticos e informações inteligentes de TI. Hisense continua sendo a nº 2 no ranking mundial de remessa de TVs em 2023 A Hisense cresceu rapidamente e agora opera em mais de 160 países.

