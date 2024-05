Společnost Hisense přivítá v kampani „BEYOND GLORY" pro UEFA EURO 2024™ brankářskou ikonu Ikera Casillase

ČCHING-TAO, Čína, 21. května 2024 /PRNewswire/ -- Díky globálnímu výrobci domácích spotřebičů Hisense se spojil bývalý španělský reprezentant a legendární madridský brankář Iker Casillas s dalším kapitánem vítězů mistrovství světa Manuelem Neuerem v kampani Hisense „BEYOND GLORY" UEFA EURO 2024™.

Iker Casillas je proslulý svou schopností předvádět úžasné zákroky a je považován za jednoho z nejlepších brankářů všech dob. Jako globální ambasador značky Hisense se připojí k Manuelovi a podpoří tak kampaň Hisense „BEYOND GLORY" a její ikonickou produktovou řadu. Oslaví tím největší fotbalový úspěch, kterým je vítězství v šampionátu EURO.

„Mám velkou radost, že mohu spolupracovat se společností Hisense a připojit se ke kampani „BEYOND GLORY", která vzdává hold těm nejlepším světovým brankářům," uvedl Iker Casillas. „Pověst vítěze je u brankáře založena na jeho spolehlivosti. Těší mě, že mi společnost Hisense umožnila stát se jejím globálním ambasadorem a mohu tak reprezentovat firmu, na kterou se její zákazníci spoléhají, protože vytváří inovativní technologie zlepšující jejich životy."

Jako hostitelská země bude Německo žít šampionátem a Hisense se jako oficiální partner soutěže UEFA EURO 2024™ do této zábavy zapojí kampaní „Hisense BEYOND GLORY Tour" a představí své inovativní zobrazovací technologie, které přinášejí dokonalé zážitky při sledování televizních zápasů, i nejnovější domácí spotřebiče pro chytrý život.

Fanoušci, kteří roadshow navštíví na některé z jejích pěti zastávek, budou mít možnost vyzkoušet si své brankářské dovednosti v řadě fotbalových soutěží a zároveň si prohlédnout nejmodernější televizní produkty a domácí spotřebiče Hisense.

V roli globálního ambasadora se Iker do fotbalového veselí zapojí a během turnaje se osobně setká s fanoušky, až turné Hisense BEYOND GLORY Tour dorazí do Frankfurtu.

Kampaň Hisense „BEYOND GLORY" zdůrazňuje neochvějné odhodlání společnosti nabízet průkopnické technologie a jedinečnou kvalitu a zlepšovat tak život zákazníků. Touto kampaní podpořila společnost Hisense evropský šampionát UEFA již potřetí za sebou, čímž se jí nabízí skvělá příležitost pokračovat v propojování své značky se spotřebiteli po celém světě.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Portfolio společnosti Hisense zahrnuje multimediální produkty (se zaměřením na chytré televizory), domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie. Také v roce 2023 si značka Hisense udržela druhou příčku na celosvětovém žebříčku dodávek televizorů. Společnost Hisense prochází intenzivním rozvojem a momentálně již působí ve více než 160 zemích.