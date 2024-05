Hisense wita słynnego bramkarza Ikera Casillasa w kampanii UEFA EURO 2024 ™ „BEYOND GLORY"

QINGDAO, Chiny, 20 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hisense, czołowa międzynarodowa marka urządzeń domowych, rozpoczyna współpracę pomiędzy legendarnym byłym hiszpańskim bramkarzem z Madrytu Ikerem Casillasem i innym kapitanem zwycięskiej drużyny Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, Manuelem Neuerem w ramach kampanii Hisense „BEYOND GLORY" UEFA EURO 2024 ™.

Icon Iker Casillas partners with Hisense as Global Brand Ambassador

Znany ze swoich umiejętności spektakularnej obrony strzałów na bramkę, Iker Cassilas jest uważany za jednego z największych bramkarzy wszech czasów. Dołączając do Manuela w charakterze międzynarodowego ambasadora marki Hisense, wesprze kampanię Hisense „BEYOND GLORY" i kultową serię produktów, celebrując najwyższe honory świata piłki nożnej jako zdobywca mistrzostwa Europy.

„Jestem zachwycony możliwością partnerstwa z firmą Hisense i dołączenia do kampanii >>BEYOND GLORY<<, która zwraca uwagę odbiorców na uhonorowanie najlepszych bramkarzy świata" - wyjaśnił Iker Casillas. „Reputacja zwycięskiego bramkarza oparta jest na jego niezawodności. Cieszę się z zaproszenia od Hisense do pełnienia funkcji międzynarodowego ambasadora, reprezentując firmę, której zaufali klienci ze względu na tworzenie innowacyjnej technologii, która sprawia, że ich życie staje się lepsze".

U gospodarzy turnieju w Niemczech wyczuwalne jest wielkie poruszenie, a Hisense jako oficjalny partner UEFA EURO 2024 ™ podgrzewa tę atmosferę jeszcze bardziej w ramach trasy „Hisense BEYOND GLORY Tour", przedstawiając swoje innowacyjne technologie wyświetlania obrazów zapewniające doskonałe wrażenia z oglądania meczów oraz najnowsze inteligentne urządzenia domowe.

Fani odwiedzający imprezy organizowane w ramach trasy, odbywające się w pięciu miastach, w których odbędą się mecze, mają okazję do sprawdzenia swoich umiejętności bramkarskich, uczestnicząc w wyzwaniu polegającym na obronie serii strzałów na bramkę. Jednocześnie mogą zapoznać się z najnowocześniejszymi telewizorami i urządzeniami domowymi Hisense.

Pełniąc rolę międzynarodowego ambasadora, Iker dołączy do tych piłkarskich atrakcji i spotka się osobiście z fanami we Frankfurcie, na jednym z przystanków trasy „Hisense BEYOND GLORY", podczas mistrzostw Europy.

Kampania Hisense „BEYOND GLORY" podkreśla niestrudzone zaangażowanie firmy w pionierskie technologie i niezrównaną jakość w dążeniu do lepszego życia. Kampania to już trzecie z rzędu mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA, których Hisense jest partnerem, co stanowi doskonałą okazję do dalszego tworzenia relacji z klientami na całym świecie.

Hisense

Hisense to czołowa globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Działalność Hisense obejmuje produkty multimedialne (z naciskiem na Smart TV), sprzęt AGD oraz inteligentne informacje IT. Hisense utrzymuje 2. miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów w 2023 roku. W ostatnim czasie firma Hisense odnotowuje dynamiczny rozwój i obecnie działa w ponad 160 krajach.