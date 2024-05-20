Hisense приветствует легендарного Икера Касильяса в кампании UEFA EURO 2024™ BEYOND GLORY

ЦИНДАО, Китай, 20 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Международная корпорация по производству бытовой техники Hisense объединила бывшего испанского футболиста и легендарного вратаря из Мадрида Икера Касильяса (Iker Casillas) с еще одним победителем Чемпионата мира — капитаном Мануэлем Нойером (Manuel Neuer) для участия в кампании Hisense — UEFA EURO 2024™ BEYOND GLORY.

Icon Iker Casillas partners with Hisense as Global Brand Ambassador

Известный своей способностью делать эффектные сейвы, Икер Касильяс считается одним из величайших вратарей всех времен. Присоединившись к Мануэлю в качестве глобального амбассадора бренда Hisense, он окажет поддержку кампании Hisense BEYOND GLORY и культовой линейке продуктов, отмечая максимальное футбольное достижение — завоевание наград ЕВРО.

«Я рад сотрудничать с Hisense и присоединиться к кампании BEYOND GLORY, которая ставит в центр внимания чествование лучших вратарей мира, — объяснил Икер Касильяс. — Репутация вратаря основана на его надежности. Я рад быть приглашенным Hisense в качестве глобального амбассадора, представляющего компанию, на которую полагаются ее клиенты для создания инновационных технологий, улучшающих их жизнь».

В то время как Германия как принимающая страна переживает ажиотаж во время соревнований, Hisense в качестве официального партнера UEFA EURO 2024™ присоединяется к празднику с туром Hisense BEYOND GLORY, демонстрируя свою инновационную технологию отображения, обеспечивающую идеальные впечатления от просмотра телевизионных игр, и новейшую интеллектуальную бытовую технику.

Поклонники, посещающие тур, который охватывает пять городов-организаторов, имеют возможность проверить свои навыки вратаря в серии ударов, а также изучить витрину передовых телевизионных продуктов и бытовой техники Hisense.

В качестве глобального амбассадора Икер присоединится к футбольному веселью с личными выступлениями, чтобы встретиться с болельщиками во Франкфурте во время тура Hisense BEYOND GLORY во время турнира.

Кампания Hisense BEYOND GLORY подчеркивает непоколебимую приверженность компании новаторским технологиям с непревзойденным качеством в стремлении к лучшей жизни. Кампания знаменует собой третий подряд Чемпионат UEFA European Championship™, в котором Hisense участвует в качестве партнера, что дает огромную возможность продолжить связывать бренд Hisense с потребителями по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense сохраняет 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году. Компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2416856/Casillas.jpg