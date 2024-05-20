Hisense приветствует легендарного Икера Касильяса в кампании UEFA EURO 2024™ BEYOND GLORY

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Hisense

May 20, 2024, 16:13 ET

ЦИНДАО, Китай, 20 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Международная корпорация по производству бытовой техники Hisense объединила бывшего испанского футболиста и легендарного вратаря из Мадрида Икера Касильяса (Iker Casillas) с еще одним победителем Чемпионата мира — капитаном Мануэлем Нойером (Manuel Neuer) для участия в кампании Hisense — UEFA EURO 2024™ BEYOND GLORY.

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Icon Iker Casillas partners with Hisense as Global Brand Ambassador
Icon Iker Casillas partners with Hisense as Global Brand Ambassador

Известный своей способностью делать эффектные сейвы, Икер Касильяс считается одним из величайших вратарей всех времен. Присоединившись к Мануэлю в качестве глобального амбассадора бренда Hisense, он окажет поддержку кампании Hisense BEYOND GLORY и культовой линейке продуктов, отмечая максимальное футбольное достижение — завоевание наград ЕВРО.

«Я рад сотрудничать с Hisense и присоединиться к кампании BEYOND GLORY, которая ставит в центр внимания чествование лучших вратарей мира, — объяснил Икер Касильяс. — Репутация вратаря основана на его надежности. Я рад быть приглашенным Hisense в качестве глобального амбассадора, представляющего компанию, на которую полагаются ее клиенты для создания инновационных технологий, улучшающих их жизнь». 

В то время как Германия как принимающая страна переживает ажиотаж во время соревнований, Hisense в качестве официального партнера UEFA EURO 2024™ присоединяется к празднику с туром Hisense BEYOND GLORY, демонстрируя свою инновационную технологию отображения, обеспечивающую идеальные впечатления от просмотра телевизионных игр, и новейшую интеллектуальную бытовую технику.

Поклонники, посещающие тур, который охватывает пять городов-организаторов, имеют возможность проверить свои навыки вратаря в серии ударов, а также изучить витрину передовых телевизионных продуктов и бытовой техники Hisense.

В качестве глобального амбассадора Икер присоединится к футбольному веселью с личными выступлениями, чтобы встретиться с болельщиками во Франкфурте во время тура Hisense BEYOND GLORY во время турнира.

Кампания Hisense BEYOND GLORY подчеркивает непоколебимую приверженность компании новаторским технологиям с непревзойденным качеством в стремлении к лучшей жизни. Кампания знаменует собой третий подряд Чемпионат UEFA European Championship™, в котором Hisense участвует в качестве партнера, что дает огромную возможность продолжить связывать бренд Hisense с потребителями по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense сохраняет 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году. Компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2416856/Casillas.jpg

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