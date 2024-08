Hisense e Black Myth: Wukong Redefine o Padrão para Experiências de Jogos 3A em Telas Grandes

QINGDAO, China, 25 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O lançamento do tão aguardado Black Myth: Wukong marcou uma mudança radical no setor de jogos. O jogo emblemático AAA da China, combinado com os excepcionais recursos de tela da Hisense, oferece uma jornada visualmente deslumbrante através da rica tapeçaria da narrativa chinesa. Junte-se a uma comunidade global de jogadores e descubra o fascínio atemporal dessa obra-prima cultural.

TV oficial recomendada Black Myth Wukong: Hisense ULED Mini-LED U7 series (PRNewsfoto/Hisense) Black Myth Wukong Recomendado oficialmente: TV Hisense QLED série E7 PRO (PRNewsfoto/Hisense)

Como a primeira obra-prima de jogos AAA da China, Black Myth: Wukong é uma conquista revolucionária que redefine as possibilidades de desenvolvimento de jogos na China. Para preservar a precisão histórica da arquitetura do jogo, a equipe de produção recriou meticulosamente marcos renomados, como o Templo Lingyin em Hangzhou e o Templo Shisi em Lishui, província de Zhejiang, formando uma vasta biblioteca virtual de edifícios chineses antigos. Além de sua jogabilidade, Black Myth: Wukong é um artefato cultural e uma maravilha cinematográfica que celebra a essência da estética chinesa.

Black Myth: Wukong mostra uma miríade de cenas visualmente impressionantes, caracterizadas por imagens de alto contraste que desafiam os recursos de televisões convencionais. As séries ULED Mini-LED U7 e QLED E7 PRO da Hisense, as televisões oficialmente recomendadas, são o acompanhamento perfeito para restaurar os detalhes sombrios do jogo, mergulhando os jogadores em um mundo mitológico chinês mais autêntico e imersivo.

Para elevar a experiência de jogo, a Hisense, em parceria com a equipe de desenvolvimento do jogo, desenvolveu um modo de imagem personalizado Black Myth: Wukong, para as TVs. Com ajustes de cores personalizados, solução HDR total, 3D Color Master preciso e detalhes escuros aprimorados, a estética chinesa de Black Myth: Wukong é perfeitamente capturada. Mesmo as nuances de cores mais minuciosas nos intrincados murais do jogo são renderizadas com precisão, tornando a Hisense TV a escolha ideal para esta obra-prima AAA.

As duas TVs premium da Hisense oferecem uma taxa de atualização nativa de 144Hz, garantindo uma jogabilidade suave e sem atrasos, com recursos avançados como ALLM, AMD, FreeSync Premium e HDMI 2.1. Permitindo que os jogadores mergulhem nos visuais de tirar o fôlego do jogo com Dolby Vision e Atmos, enquanto Full Array Local Dimming e Quantum Dot Color dão vida ao mundo vibrante e realista de Black Myth: Wukong.

Equipadas com Hi-View Engine, as TVs Hisense ULED usam um algoritmo computacional exclusivo de qualidade de imagem para obter controle de luz preciso instantâneo, reduzindo significativamente o desfoque de movimento e garantindo sequências de ação suaves e fluidas. O recurso de ajuste de qualidade de imagem alimentado por IA também consegue identificar, de maneira inteligente, o agente principal da imagem e automaticamente otimizar a profundidade do campo, permitindo que os detalhes complexos da clava dourada de Sun Wukong sejam claramente visíveis.

Os visuais impressionantes de Black Myth: Wukong ganham vida na Hisense TV, uma prova dos 55 anos de inovação tecnológica da Hisense. A Hisense desenvolveu de forma independente seu chip de qualidade de imagem e alcançou uma cadeia completa de pesquisa e desenvolvimento independentes no campo de Mini LED. Com mais de 1000 tecnologias patenteadas, as TVs Hisense ULED oferecem qualidade de imagem excepcional, permitindo que os jogadores globais mergulhem verdadeiramente no mundo cativante de Black Myth: Wukong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488703/Hisense_Black_Myth_Wukong.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488704/Hisense_Black_Myth_Wukong_2.jpg

