Hisense вместе с Black Myth: Wukong переопределяют стандарты для игр 3A на больших экранах

ЦИНДАО, Китай, 26 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Выход долгожданной игры Black Myth: Wukong ознаменовал собой шаг вперед в игровой индустрии. Знаковая китайская AAA-игра в сочетании с исключительными возможностями отображения Hisense предлагает ошеломляющее по визуальному воздействию путешествие в богатый мир китайской мифологии. Присоединяйтесь к глобальному сообществу геймеров и откройте для себя неподвластное времени очарование этого культурного шедевра.

Black Myth Wukong Official Recommended TV: Hisense ULED Mini-LED U7 series Black Myth Wukong Official Recommended: TV Hisense QLED E7 PRO series

Первый в истории Китая игровой шедевр уровня ААА, Black Myth: Wukong — это выдающееся достижение, которое переопределяет возможности Китая в области разработки компьютерных игр. Чтобы сохранить историческую достоверность внутриигровой архитектуры, съемочная группа тщательно реконструировала такие известные достопримечательности, как храм Линъинь в Ханчжоу (Hangzhou) и храм Шисы в Лишуе (Lishui), провинция Чжэцзян (Zhejiang), создав огромную виртуальную библиотеку древнекитайских сооружений. Помимо собственно игрового процесса, Black Myth: Wukong — еще и культурный артефакт и кинематографическое чудо, воспевающее дух китайской эстетической традиции.

Игра Black Myth: Wukong изобилует яркими, эффектными сценами с высококонтрастным изображением, которые бросают вызов возможностям обычных телевизоров. Телевизоры серий ULED Mini-LED U7 и QLED E7 PRO от Hisense, официально рекомендованные для этой игры, идеально подходят для воспроизведения темных участков изображения, погружая игроков в более аутентичный и захватывающий мир китайской мифологии.

Чтобы повысить удовольствие от игрового процесса, компания Hisense в сотрудничестве с командой разработчиков игры создала для своих телевизоров эксклюзивный графический режим Black Myth: Wukong. Индивидуальные настройки цвета, технология HDR (Total HDR Solution), точная калибровка цвета (3D Color Master) и повышенная детализация темных участков изображения помогают идеально передать китайскую эстетику вселенной Black Myth: Wukong. Даже мельчайшие цветовые нюансы на замысловатом игровом полотне отображаются с предельной точностью, что делает телевизор Hisense идеальным выбором для этого шедевра ААА.

Два телевизора премиум-класса от Hisense имеют встроенную частоту обновления 144 Гц и обеспечивают плавный игровой процесс с низким временем задержки благодаря расширенным функциям, таким как ALLM, AMD FreeSync Premium и HDMI 2.1. Технология Dolby Vision и Atmos позволяют игрокам погрузиться в захватывающую визуальную атмосферу игры, а полноматричное локальное затемнение (Full Array Local Dimming) и цветовая гамма, улучшенная за счет квантовых точек (Quantum Dot Color), наполняют мир Black Myth: Wukong дыханием жизни.

Процессор Hi-View Engine, которым оснащены телевизоры ULED от Hisense, использует уникальный вычислительный алгоритм качества изображения для достижения мгновенной и точной подстройки света, что значительно уменьшает размытость движения и создает эффект непрерывности в динамичных сценах. Функция настройки качества изображения на основе искусственного интеллекта помогает интеллектуально определять основной объект на изображении и автоматически оптимизировать глубину резкости, позволяя рассмотреть во всех деталях золотой посох Сунь Укуна.

Потрясающие визуальные эффекты игры Black Myth: Wukong оживают на экране телевизора Hisense как апофеоз 55-летнего опыта технологических инноваций компании Hisense. Компания Hisense предлагает чип собственной разработки для управления качеством изображения и создала полностью независимую цепочку процессов НИОКР в области технологии Mini LED. Благодаря более чем 1000 запатентованных технологий, телевизоры ULED от Hisense предлагают исключительное качество изображения, позволяя геймерам во всем мире по-настоящему погрузиться в увлекательный мир Black Myth: Wukong.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2488633/Hisense_Black_Myth_Wukong.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2488634/Hisense_Black_Myth_Wukong_2.jpg