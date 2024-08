Hisense i Black Myth: Wukong podnoszą poprzeczkę dla gier klasy AAA na dużych ekranach

QINGDAO, Chiny, 26 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Wprowadzenie na rynek niecierpliwie wyczekiwanej gry Black Myth: Wukong oznacza istotną zmianę w branży gier. Przełomowa chińska gra klasy AAA, w połączeniu z wyjątkowymi funkcjami wyświetlania obrazu firmy Hisense, oferuje wizualnie olśniewającą podróż przez bogatą mozaikę chińskich opowieści. Dołącz do globalnej społeczności graczy i odkryj ponadczasowy wdzięk tego kulturowego arcydzieła.

Black Myth Wukong Official Recommended TV: Hisense ULED Mini-LED U7 series Black Myth Wukong Official Recommended: TV Hisense QLED E7 PRO series

Black Myth: Wukong, pierwsza chińska gra AAA, stanowi przełomowe osiągnięcie, które wpłynie na pozycję Chin w branży gier. Aby zachować historyczną wierność w architekturze gry, zespół twórców starannie odtworzył znane obiekty, takie jak świątynia Lingyin w Hangzhou i świątynia Shisi w Lishui w prowincji Zhejiang, tworząc bogaty zbiór starożytnych chińskich budowli. Oprócz grywalności, którą zapewnia, Black Myth: Wukong stanowi kulturowy artefakt i zachwycające widowisko celebrujące istotę chińskiej estetyki.

Black Myth: Wukong prezentuje niezliczoną ilość wizualnie poruszających scen, które charakteryzuje duży kontrast obrazu, stanowiący wyzwanie dla konwencjonalnych telewizorów. Oficjalnie rekomendowane serie ULED Mini-LED U7 i QLED E7 PRO Hisense idealnie odwzorowują ciemne detale w grze, co pozwala graczom zanurzyć się we wciągający świat mitologii chińskiej, który wywiera bardziej autentyczne wrażenie.

Aby polepszyć wrażenia z gry, Hisense we współpracy z zespołem tworzącym grę opracował specjalny tryb obrazu Black Myth: Wukong na wymienione modele telewizorów. Dzięki dostosowanej kolorystyce, funkcji Total HDR, precyzyjnej technologii 3D Color Master i ulepszonym ciemnym detalom uzyskano idealne odzwierciedlenie chińskiej estetyki gry Black Myth: Wukong. Telewizory Hisense idealnie odwzorowują najdrobniejsze szczegóły kolorystyczne na misternych muralach, co sprawia, że są one idealnym wyborem do gry w to arcydzieło klasy AAA.

Dwa telewizory premium firmy Hisense mają natywną częstotliwość odświeżania rzędu 144 Hz, zapewniając płynną rozgrywkę bez opóźnień oraz zaawansowane funkcje, takie jak ALLM, AMD FreeSync Premium i HDMI 2.1. Dzięki technologii Dolby Vision i Atmos użytkownicy mogą dać się pochłonąć zapierającym dech w piersiach widokach, a Full Array Local Dimming i Quantum Dot Color przybliżają im dynamiczny, realistyczny świat Black Myth: Wukong.

Telewizory ULED firmy Hisense, wyposażone w silnik Hi-View, korzystają z unikalnego algorytmu obliczeniowego jakości obrazu, który zapewnia natychmiastowe precyzyjne sterowanie światłem, znacznie ograniczają rozmycie obrazu i odpowiadają za płynność sekwencji akcji. Oparta na SI funkcja korekty jakości obrazu potrafi inteligentnie zidentyfikować główny element obrazu i automatycznie zoptymalizować jego głębię, co pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły złotej maczugi Sun Wukonga.

Olśniewające detale Black Myth: Wukong prezentowane na telewizorach Hisense stanowią świadectwo 55 lat innowacji technologicznych Hisense. Firma Hisense niezależnie opracowała chip odpowiadający za jakość obrazu i zrealizowała pełny cykl niezależnych badań i rozwoju w dziedzinie telewizorów Mini LED. Telewizory Hisense ULED, korzystające z przeszło 1000 opatentowanych technologii oferują wyjątkową jakość obrazu, pozwalając graczom z całego świata całkowicie zanurzyć się w fascynującym świecie Black Myth: Wukong.

