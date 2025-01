Hisense e FIFA oferecem aos torcedores a primeira visão do troféu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ na CES 2025

QINGDAO, China, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, juntou-se à FIFA para apresentar ao público, pela primeira vez na CES, o novo e muito aguardado design do Troféu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, oferecendo aos participantes uma oportunidade exclusiva de ver de perto o design inovador do Troféu.

David Gold, vice-presidente da Hisense International e presidente da Hisense Americas, e Aldo Kafie, diretor de gerenciamento de parcerias da FIFA, apresentam o troféu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ na CES (PRNewsfoto/Hisense)

Como a primeira parceira oficial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, a Hisense consolidou seu papel de liderança no marketing esportivo global, continuando a ampliar sua presença estratégica no cenário mundial. O inovador troféu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ representa um símbolo do futuro, inspirado no passado, uma celebração da esperança, da excelência e do orgulho, incorporando a jornada de cada clube, jogador e torcedor unidos em sua paixão pelo futebol. Esse lema está intimamente alinhado com o compromisso da Hisense de oferecer experiências excepcionais e de alta qualidade para clientes e públicos do mundo todo.

" A apresentação de hoje do troféu da FIFA Club World Cup 2025 ™ é um marco importante, pois celebramos o auge do futebol de clubes e a jornada à frente de 32 dos melhores times do mundo", disse David Gold, Vice-Presidente da Hisense International e Presidente da Hisense Americas. "At Hisense, temos orgulho de aproximar os torcedores desse torneio histórico - seja 'vendo o troféu de perto ou assistindo a todas as partidas gratuitamente na Hisense TV via DAZN."

A nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ contará com 32 dos principais clubes de futebol do mundo e será realizada a cada quatro anos, apresentando uma oportunidade significativa para o marketing esportivo global. A Hisense está pronta para aproveitar esse evento internacional para elevar ainda mais a experiência dos fãs e ampliar o alcance de sua marca em todo o mundo.

Para aprimorar essa emocionante experiência esportiva, a Hisense está utilizando sua tecnologia de ponta, incluindo suas principais TVs com IA de 100 polegadas equipadas com o Hi-View AI Engine e o AI Sports Mode. Essas inovações proporcionam uma experiência imersiva, semelhante à de um estádio para os torcedores, e levarão a ação emocionante do torneio diretamente para os lares de todo o mundo. Com a Hisense na vanguarda da inovação tecnológica, assistir à Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ será um torneio ainda mais emocionante e envolvente do que nunca. A VIDAA também está no caminho certo para lançar recursos especiais relacionados à Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ para apoiar esse evento único e fornecer uma cobertura completa para seus usuários em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593376/David_Gold__Vice_President_of_Hisense_International_and_President_of_Hisense_Americas_and_Aldo_Kafie.jpg

FONTE Hisense