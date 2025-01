Hisense i FIFA po raz pierwszy przedstawiają fanom trofeum FIFA Club World Cup 2025™ podczas targów CES 2025

QINGDAO, Chiny, 8 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Hisense, wiodąca marka w dziedzinie globalnej elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, dołączyła do FIFA, aby po raz pierwszy zaprezentować publicznie nowy, wyczekiwany projekt trofeum klubowych mistrzostw świata FIFA Club World Cup 2025 podczas targów CES, oferując uczestnikom ekskluzywną okazję do tego, by się z nim zapoznać.

David Gold, Vice President of Hisense International and President of Hisense Americas and Aldo Kafie, Head of FIFA Partnership Management, unveil the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy at CES

Jako pierwszy oficjalny partner FIFA Club World Cup 2025™, firma Hisense umocniła swoją wiodącą rolę w globalnym marketingu sportowym, dodatkowo zwiększając swoją strategiczną obecność na arenie międzynarodowej. Innowacyjne trofeum FIFA Club World Cup 2025™ to symbol przyszłości inspirowany przeszłością. To też celebracja nadziei, doskonałości i dumy, odzwierciedlająca drogę każdego klubu, zawodnika i kibica, zjednoczonych w pasji, jaką stanowi wspaniała gra. Ten etos jest ściśle powiązany z zaangażowaniem Hisense w zapewnianie klientom i odbiorcom z całego świata wyjątkowych, wysokiej jakości doświadczeń.

„Odsłonięcie trofeum FIFA Club World Cup 2025 ™ jest ważnym kamieniem milowym. Jest to święto szczytowej popularności klubowej piłki nożnej i 32 najlepszych drużyn na świecie" – powiedział David Gold, wiceprezes Hisense International i prezes Hisense na region obu Ameryk. „W Hisense jesteśmy dumni, że możemy przybliżyć miłośnikom sportu ten historyczny turniej, zarówno poprzez umożliwienie im obejrzenia Trofeum z bliska, jak i oglądania każdego meczu za darmo w Hisense TV za pośrednictwem DAZN".

W nowo ustanowionych, klubowych mistrzostwach świata FIFA Club World Cup 2025™ wezmą udział 32 najlepsze kluby piłkarskie na świecie. Impreza będzie organizowana co cztery lata, co stanowi ogromną szansę dla globalnego marketingu sportowego. Firma Hisense jest gotowa wykorzystać to międzynarodowe wydarzenie, aby jeszcze bardziej podnieść poziom wrażeń oferowanych fanom i rozszerzyć zasięg marki na cały świat.

Aby wzmocnić to ekscytujące sportowe doświadczenie, Hisense wykorzystuje swoją najnowocześniejszą technologię, w tym flagowe 100-calowe telewizory oparte na sztucznej inteligencji i wyposażone w funkcje Hi-View AI Engine i AI Sports Mode. Innowacje te zapewniają fanom wciągające, niemal stadionowe wrażenia i przenoszą ekscytującą akcję z boiska sportowego bezpośrednio do domów na całym świecie. Dzięki innowacjom technologicznym Hisense oglądanie meczów rozgrywanych w ramach FIFA Club World Cup 2025™ będzie jeszcze bardziej ekscytujące niż kiedykolwiek wcześniej. VIDAA planuje również uruchomić specjalne funkcje związane z tym wyjątkowym wydarzeniem, aby dodatkowo je wesprzeć i zapewnić szczegółowe relacje swoim użytkownikom na całym świecie.

Hisense

Hisense to czołowa globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Według rankingu Omdia, Hisense zajmował 2. Miejsce na świecie w kategorii łącznych dostaw telewizorów i 1. miejsce w kategorii „telewizorów 100". Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w przeszło 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2593311/David_Gold__Vice_President_of_Hisense_International_and_President_of_Hisense_Americas_and_Aldo_Kafie.jpg