Hisense и FIFA впервые предлагают болельщикам взглянуть на кубок чемпионата FIFA Club World Cup 2025™ на выставке CES 2025

ЦИНДАО, Китай, 9 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, совместно с FIFA впервые представила на выставке CES долгожданный новый дизайн кубка чемпионата FIFA Club World Cup 2025™, предоставив посетителям уникальную возможность познакомиться с его новаторским оформлением.

David Gold, Vice President of Hisense International and President of Hisense Americas and Aldo Kafie, Head of FIFA Partnership Management, unveil the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy at CES

Став первым официальным партнером чемпионата FIFA Club World Cup 2025™, компания Hisense укрепила свою лидирующую роль в глобальном спортивном маркетинге, продолжая углублять свое стратегическое присутствие на мировой арене. Инновационный кубок чемпионата FIFA Club World Cup 2025™ представляет собой символ будущего, вдохновленный прошлым, праздник надежды, совершенства и гордости, воплощающий историю каждого клуба, игрока и болельщика, объединенных в своей страсти к прекрасной игре. Этот дух очень созвучен приверженности Hisense обеспечению исключительных, высококачественных впечатлений для клиентов и аудитории по всему миру.

« Сегодняшняя демонстрация кубка чемпионата FIFA Club World Cup 2025 ™ является важной вехой, поскольку мы отмечаем кульминацию клубного футбола и предстоящее приключение 32 лучших команд мира, — сказал Дэвид Голд (David Gold), вице-президент Hisense International и президент Hisense Americas. — Компания Hisense гордится тем, что мы приближаем фанатов к этому историческому турниру, будь то демонстрация кубка вблизи или бесплатный просмотр каждого матча на экране телевизора Hisense через DAZN».

В новом чемпионате FIFA Club World Cup 2025™ примут участие 32 лучших футбольных клуба мира. Чемпионат проводится каждые четыре года, открывая значительные возможности для глобального спортивного маркетинга. Компания Hisense готова использовать это международное мероприятие, чтобы еще больше повысить впечатления болельщиков и расширить присутствие бренда по всему миру.

Чтобы улучшить впечатления от этого захватывающего спортивного события, компания Hisense использует свои передовые технологии, в том числе флагманские 100-дюймовые телевизоры с поддержкой ИИ, оснащенные обработчиком Hi-View AI Engine и спортивным ИИ-режимом (AI Sports Mode). Эти инновации обеспечивают болельщикам захватывающие впечатления, как на стадионе, и принесут увлекательное действие турнира прямо в дома по всему миру. Благодаря тому, что компания Hisense лидирует в области технологических инноваций, просмотр чемпионата FIFA Club World Cup 2025™ станет еще более увлекательным зрелищем, чем когда-либо прежде. Бренд VIDAA также планирует запустить специальные функции, связанные с чемпионатом FIFA Club World Cup 2025™, чтобы поддержать это уникальное событие и обеспечить его подробное освещение для своих пользователей по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером по производству бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia компания Hisense занимает второе место в мире по общему объему поставок телевизоров и первое место по объему поставок телевизоров с диагональю более 100 дюймов. Компания быстро расширяется и работает на рынках более чем 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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