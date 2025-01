Hisense et la FIFA offrent aux fans un premier aperçu du Trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ au CES 2025

QINGDAO, Chine, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, s'est associée à la FIFA pour dévoiler pour la première fois au public, à l'occasion du CES, le nouveau design très attendu du Trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ , offrant aux participants une occasion exclusive de découvrir de près le design révolutionnaire du Trophée.

David Gold, Vice President of Hisense International and President of Hisense Americas and Aldo Kafie, Head of FIFA Partnership Management, unveil the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy at CES

En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense a consolidé son rôle de leader dans le marketing sportif mondial, continuant à approfondir sa présence stratégique sur la scène mondiale. L'innovant Trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ représente un symbole du futur, inspiré du passé, une célébration de l'espoir, de l'excellence et de la fierté, incarnant le parcours de chaque club, joueur et fan, unis dans leur passion pour le ballon rond. Cette philosophie est en parfaite adéquation avec l'engagement de Hisense à offrir des expériences exceptionnelles et de haute qualité à ses clients et à son public dans le monde entier.

« La présentation aujourd'hui du Trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ™ constitue un important jalon alors que nous célébrons l'apogée du football de club et le chemin à parcourir pour 32 des meilleures équipes au monde », a déclaré David Gold, vice-président de Hisense International et président de Hisense Americas. « Chez Hisense, nous sommes fiers de rapprocher les fans de ce tournoi historique, que ce soiten voyant le Trophée de près ou en regardant chaque match gratuitement sur un téléviseur Hisense via DAZN. »

La nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ réunira 32 des meilleurs clubs de football au monde et sera organisée tous les quatre ans, ce qui représente une opportunité importante pour le marketing sportif mondial. Hisense est prête à tirer parti de cet événement international pour améliorer l'expérience des fans et étendre la portée de sa marque dans le monde entier.

Pour rehausser cette expérience sportive passionnante, Hisense utilise sa technologie de pointe, notamment ses téléviseurs IA de 100 pouces équipés du moteur Hi-View AI et du mode sport IA. Ces innovations offrent aux supporters une expérience immersive, semblable à celle d'un stade, et permettront de faire entrer l'action palpitante du tournoi directement dans les foyers du monde entier. Avec Hisense à la pointe de l'innovation technologique, regarder la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sera un tournoi encore plus passionnant que jamais. VIDAA est également en bonne voie pour lancer des fonctionnalités spéciales relatives à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ afin de soutenir cet événement unique et d'offrir une couverture approfondie à ses utilisateurs à travers le monde.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial pour le nombre total de téléviseurs expédiés et au premier rang pour les téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les produits multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593311/David_Gold__Vice_President_of_Hisense_International_and_President_of_Hisense_Americas_and_Aldo_Kafie.jpg