Hisense revela a visão de um futuro com IA na CES 2025

QINGDAO, China, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos globais, apresentou uma visão ousada para o futuro com inteligência artificial na CES 2025, revelando avanços inovadores em tecnologia de telas com a nova TV TriChroma LED e a impressionante tela MicroLED de 136 polegadas, além de soluções para uma vida inteligente.

Líder no mercado mundial de TVs

Com mais de 55 anos de inovação, a Hisense continua a redefinir o que é possível em diversos setores, desde entretenimento doméstico até soluções para uma vida inteligente, reforçando seu compromisso em construir uma empresa de tecnologia líder, enquanto oferece soluções reais que aprimoram o dia a dia.

O ano de 2024 marcou um ano de realizações para a Hisense, consolidando sua liderança no mercado global de TVs. No terceiro trimestre, a empresa alcançou impressionantes 63,4% do volume global de remessas de TVs na categoria de 100 polegadas ou mais, refletindo seu domínio no mercado de telas grandes. A Hisense também está colhendo os frutos de sua estratégia de TVs premium, ocupando o segundo lugar com uma participação de mercado global de TVs de alta qualidade no terceiro trimestre de 24%. Além disso, os produtos da Hisense conquistaram posições de liderança em diversos mercados internacionais, entrando no Top 3. Esse sucesso é impulsionado por investimentos estratégicos em tecnologia de ponta.

Uma visão para o futuro com IA

A inteligência artificial está no centro da estratégia da Hisense para tornar a tecnologia mais intuitiva e impactante. O motor próprio Hi-View AI realiza otimizações em tempo real para a qualidade de imagem e som. Essa funcionalidade avançada permite que os usuários interajam com suas TVs de novas maneiras, desde recomendações personalizadas de conteúdo até consultas e descobertas de entretenimento de forma integrada.

Esse foco no design inteligente impulsiona a inovação em todo o lar, desde telas até eletrodomésticos, garantindo experiências excepcionais para os consumidores. De eletrodomésticos que sugerem receitas a condicionadores de ar que se integram aos ecossistemas de casas inteligentes, a empresa está criando ambientes mais inteligentes e eficientes para consumidores do mundo todo.

Revolucionando a tecnologia de telas

A Hisense continua a inovar, se adaptar e entregar produtos que superam as expectativas dos consumidores, redefinindo o que eles esperam para o futuro das telas. Essa nova tecnologia de tela com atenuação local RGB utiliza chips LED independentes de vermelho, verde e azul para brilho, contraste e precisão de cor incomparáveis, alcançando até 97% do espaço de cores BT.2020.

Complementando isso, está a nova tela MicroLED de 136 polegadas, que oferece precisão em nível de pixel autoemissivo, combinando até 10.000 nits de brilho com visuais vívidos e realistas. Essa inovação não só supera os padrões existentes, mas também prepara o caminho para a próxima década de avanços em telas.

Construindo confiança através de parcerias

As parcerias continuam sendo fundamentais para a estratégia de crescimento global da Hisense. Globalmente, a Hisense mantém seu compromisso de aproximar as pessoas dos momentos esportivos que amam por meio de sua parceria de longa data com a FIFA e seu mais recente patrocínio da FIFA Club World Cup 2025™.

Em parceria com a FIFA, a Hisense também anunciou a primeira campanha global da marca para este emocionante torneio com o tema "Own the Moment" (Comande o momento), inspirando todos a viver plenamente, assumindo o controle do momento e sendo confiantes e decisivos ao se envolver na experiência, seja um desafio, uma performance ou qualquer momento significativo na jornada da vida. A Hisense se dedica a criar momentos mais significativos e agradáveis para torcedores de todo o mundo, consolidando a marca como líder em excelência tecnológica. A Hisense será a primeira marca a exibir o Troféu da FIFA Club World Cup 2025™ em seu estande na CES 2025, em 7 de janeiro de 2025.

Desde o realismo impressionante de sua tecnologia de telas até os eletrodomésticos e soluções de energia com IA, a Hisense está cumprindo sua promessa de inovação que torna a vida melhor.

Veja as últimas inovações da Hisense na CES 2025, de 7 a 10 de janeiro, no LVCC, Central Hall — Estande 16625. Para mais informações, acesse o site global da Hisense.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupou a 2ª posição global em remessas totais de TVs e a 1ª posição em TVs de 100 polegadas ou mais. A empresa expandiu rapidamente suas operações para mais de 160 países e é especializada em produtos multimídia, eletrodomésticos e tecnologia da informação inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592122/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592121/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592123/image_3.jpg

FONTE Hisense