Podczas targów CES 2025 firma Hisense przedstawia wizję przyszłości opartej na sztucznej inteligencji

QINGDAO, Chiny, 10 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na rynku elektroniki użytkowej oraz sprzętu RTV i AGD, zaprezentowała śmiałą wizję przyszłości opartej na sztucznej inteligencji podczas targów CES 2025. Firma przedstawiła przełomowe osiągnięcia w technologii wyświetlania, które znalazły zastosowanie w nowym modelu telewizora TriChroma LED i oszałamiającym 136-calowym wyświetlaczu MicroLED, a także rozwiązania dla inteligentnego stylu życia.

Wiodąca pozycja na globalnym rynku telewizorów

Opierając się na ponad 55-letnim doświadczeniu w obszarze innowacji, Hisense nadal redefiniuje to, co jest możliwe w różnych branżach - począwszy od domowej rozrywki po inteligentny styl życia - wzmacniając zaangażowanie w budowanie swojej pozycji jako wiodącej firmy technologicznej, a jednocześnie dostarczając realistyczne rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie.

Rok 2024 był kamieniem milowym dla firmy Hisense, która umocniła się na pozycji lidera na globalnym rynku telewizorów. W trzecim kwartale firma odnotowała imponujący udział w globalnym wolumenie dostaw telewizorów w kategorii 100 cali i więcej, na poziomie 63,4%, co odzwierciedla jej dominację na rynku dużych wyświetlaczy. Hisense wdraża również z powodzeniem strategię ukierunkowaną na telewizory premium, zajmując drugie miejsce na globalnym rynku telewizorów high-end w trzecim kwartale minionego roku, z udziałem wynoszącym 24%. Ponadto produkty Hisense zapewniły sobie wiodącą pozycję na kilku rynkach zagranicznych, plasując firmę w pierwszej trójce. Sukces ten jest napędzany strategicznymi inwestycjami w najnowocześniejsze technologie.

Wizja przyszłości opartej na sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja leży u podstaw strategii Hisense, której celem jest uczynienie technologii bardziej intuicyjną i skuteczną. Opatentowany silnik Hi-View oparty na sztucznej inteligencji umożliwia optymalizację jakości obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Zaawansowane funkcje umożliwiają użytkownikom nowe sposoby interakcji z telewizorami, począwszy od spersonalizowanych rekomendacji treści po płynne zapytania i korzystanie z rozrywki.

Skupienie się na inteligentnym wzornictwie napędza innowacje w całym domu, od wyświetlaczy po całe urządzenia, zapewniając konsumentom wyjątkowe wrażenia. Od urządzeń, które podsuwają przepisy kulinarne, po klimatyzatory, które integrują się z ekosystemami inteligentnego domu - firma tworzy inteligentniejsze i bardziej wydajne środowiska dla konsumentów na całym świecie.

Rewolucja w technologiach wyświetlania

Hisense kontynuuje wprowadzanie innowacji, adaptację i dostarczanie produktów, które przekraczają oczekiwania konsumentów i redefiniują to, czego oczekują oni od wyświetlaczy przyszłości. Nowa technologia RGB Local Dimming Display wykorzystuje niezależne układy czerwonych, zielonych i niebieskich diod LED-owych, zapewniając niezrównaną jasność, kontrast i precyzję kolorów przy wskaźniku przestrzeni barw BT.2020 wynoszącym nawet 97%.

Uzupełnieniem wymienionych cech jest nowy, 136-calowy wyświetlacz MicroLED, który zapewnia niezależną precyzję z dokładnością do jednego piksela, łącząc jasność na poziomie do 10 tysięcy nitów z żywymi, realistycznymi efektami wizualnymi. Jest to innowacja, która nie tylko przewyższa dotychczasowe standardy, ale także wyznacza kierunek dla przyszłej dekady rozwoju wyświetlaczy.

Budowanie zaufania poprzez partnerstwo

Partnerstwo pozostaje kluczowym elementem globalnej strategii rozwoju Hisense. Na całym świecie firma kontynuuje swoje zaangażowanie w działania przybliżające odbiorcom uwielbiane przez nich wydarzenia sportowe, poprzez wieloletnie partnerstwo z FIFA i zawarte w ostatnim czasie porozumienie w sprawie sponsorowania Klubowych Mistrzostw Świata FIFA 2025™.

Firma Hisense ogłosiła również pierwszą, ogólnoświatową kampanię marki stworzoną we współpracy z FIFA z myślą o tym ekscytującym turnieju. Kampania realizowana pod hasłem „Own the Moment" („Korzystaj z chwili") ma inspirować wszystkich do pełnego korzystania z życia poprzez cieszenie się chwilą, budowanie pewności siebie i pełne doświadczanie wyzwań, występów i innych ważnych momentów w życiu. Hisense poświęca się tworzeniu bardziej znaczących i przyjemnych doświadczeń dla fanów z całego świata, umacniając się na pozycji lidera w obszarze doskonałości technologicznej. Hisense będzie pierwszą marką, która zaprezentuje trofeum FIFA Club World Cup 2025™ na swoim stoisku podczas targów CES 2025 w dniu 7 stycznia 2025 roku.

Od imponującego realizmu technologii wyświetlania po urządzenia i rozwiązania energetyczne oparte na sztucznej inteligencji - Hisense realizuje obietnicę wdrażania innowacji, które czynią życie lepszym.

Hisense zaprasza do zapoznania się z najnowszymi innowacjami firmy podczas targów CES 2025, które odbywają się w dniach 7-10 stycznia w LVCC, Central Hall (stoisko 16625). Więcej informacji można znaleźć na globalnej stronie internetowej Hisense.

Hisense

Hisense to czołowa globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Hisense zajęła w rankingu Omdia drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów i pierwszą pozycję w segmencie telewizorów co najmniej 100-calowych. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa w ponad 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2592122/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2592121/image_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2592123/image_3.jpg