Hisense dévoile sa vision de l'avenir de l'IA au CES 2025

QINGDAO, Chine, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon CES 2025, Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a présenté une vision audacieuse de l'avenir alimentée par l'intelligence artificielle, dévoilant des avancées révolutionnaires dans la technologie d'affichage avec le nouveau téléviseur LED TriChroma et l'impressionnant écran MicroLED de 136 pouces, ainsi que des solutions de vie intelligente.

En tête du marché mondial de la télévision

S'appuyant sur plus de 55 ans d'innovation, Hisense continue de redéfinir ce qui est possible dans tous les secteurs, du divertissement à domicile à la vie intelligente, en renforçant son engagement à construire une entreprise technologique de premier plan tout en fournissant des solutions concrètes qui améliorent la vie quotidienne.

2024 a été une année charnière pour Hisense, qui a consolidé sa position de leader sur le marché mondial des téléviseurs. Au troisième trimestre, l'entreprise a réalisé une part stupéfiante de 63,4 % du volume mondial des livraisons de téléviseurs dans la catégorie des 100 pouces et plus, ce qui témoigne de sa domination sur le marché des écrans de grande taille. Hisense récolte également les fruits de sa stratégie en matière de téléviseurs haut de gamme, se classant en deuxième position avec une part de marché mondiale de 24 % pour les téléviseurs haut de gamme au troisième trimestre. En outre, les produits Hisense ont acquis une position de leader sur plusieurs marchés étrangers, entrant dans le Top 3. Ce succès est le fruit d'investissements stratégiques dans des technologies de pointe.

Une vision de l'avenir alimentée par l'IA

L'intelligence artificielle est au cœur de la stratégie de Hisense visant à rendre la technologie plus intuitive et plus efficace. Le moteur Hi-View AI permet d'optimiser en temps réel la qualité de l'image et du son. Cette fonctionnalité avancée permet aux utilisateurs d'interagir avec leur téléviseur d'une nouvelle manière, qu'il s'agisse de recommandations de contenu personnalisées, de requêtes transparentes ou de découverte de divertissements.

L'accent mis sur la conception intelligente stimule l'innovation dans l'ensemble de la maison, des écrans aux appareils électroménagers, garantissant ainsi des expériences exceptionnelles pour le consommateur. Des appareils qui suggèrent des recettes aux climatiseurs qui s'intègrent dans les écosystèmes domestiques intelligents, l'entreprise crée des environnements plus intelligents et plus efficaces pour les consommateurs du monde entier.

Révolutionner la technologie d'affichage

Hisense continue d'innover, de s'adapter et de fournir des produits qui dépassent les attentes des consommateurs, redéfinissant ce que ces derniers attendent de l'avenir des écrans. Cette nouvelle technologie d'affichage à gradation locale RVB utilise des puces LED rouges, vertes et bleues indépendantes pour une luminosité, un contraste et une précision des couleurs inégalés, atteignant jusqu'à 97 % de l'espace colorimétrique BT.2020.

En complément, le nouvel écran MicroLED de 136 pouces offre une précision auto-émissive au niveau du pixel, combinant jusqu'à 10 000 cd/m2 de luminosité avec des images vives et réalistes. Cette innovation dépasse non seulement les normes existantes, mais ouvre également la voie à la prochaine décennie de progrès en matière d'affichage.

Renforcer la confiance par le biais de partenariats

Les partenariats restent au cœur de la stratégie de croissance mondiale de Hisense. À l'échelle mondiale, Hisense poursuit son engagement à rapprocher les gens des moments sportifs qu'ils aiment grâce à son partenariat de longue date avec la FIFA et à son dernier parrainage de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

En partenariat avec la FIFA, Hisense a également annoncé la première campagne mondiale de la marque pour ce tournoi passionnant sur le thème « Own the Moment », inspirant tout le monde à profiter pleinement de la vie en prenant le contrôle du moment et en étant confiant et décisif dans l'expérience, qu'il s'agisse d'un défi, d'une performance ou de n'importe quel moment important de la vie. Hisense se consacre à la création de moments plus significatifs et plus agréables pour les fans du monde entier, consolidant ainsi sa position de leader en matière d'excellence technologique. Hisense sera la première marque à présenter le Trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sur son stand CES 2025 le 7 janvier 2025.

Du réalisme époustouflant de sa technologie d'affichage aux appareils et solutions énergétiques alimentés par l'IA, Hisense tient sa promesse d'innovation qui rend la vie meilleure.

Découvrez les dernières innovations de Hisense au CES 2025, du 7 au 10 janvier, au LVCC, Central Hall - stand16625. Pour plus d'informations, consultez lesite web mondial de Hisense.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial pour le nombre total de téléviseurs expédiés et au premier rang pour les téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise s'est rapidement développée pour opérer dans plus de 160 pays et s'est spécialisée dans les produits multimédias, les appareils électroménagers et l'information informatique intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592122/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592121/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592123/image_3.jpg