Hisense представляет свой взгляд на будущее ИИ на выставке CES 2025

ЦИНДАО, Китай, 8 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, продемонстрировала на выставке CES 2025 свой смелый взгляд на будущее, основанное на искусственном интеллекте, представив революционные достижения в области технологий дисплеев в новом светодиодном телевизоре TriChroma и потрясающем 136-дюймовом дисплее MicroLED, а также интеллектуальные бытовые решения.

Лидерство на мировом рынке телевизоров

Опираясь на более чем 55-летний опыт инноваций, компания Hisense продолжает менять представление о возможностях в разных отраслях, от домашних развлечений до умных бытовых приборов, укрепляя свое стремление быть ведущей технологической компанией, создавая реальные решения, которые улучшают повседневную жизнь.

2024 год стал знаковым для компании Hisense, укрепив ее лидерство на мировом рынке телевизоров. В третьем квартале компания достигла ошеломляющей доли 63,4 % мирового объема поставок телевизоров в категории 100 дюймов и более, что отражает ее доминирование на рынке больших экранов. Компания Hisense также пожинает плоды своей стратегии производства телевизоров премиум-класса, заняв в третьем квартале второе место с долей 24 % мирового рынка высококлассных телевизоров. Кроме того, изделия Hisense заняли ведущие позиции на нескольких зарубежных рынках, войдя в тройку лидеров. Этот успех обусловлен стратегическими инвестициями в самые передовые технологии.

Взгляд на будущее, основанное на технологиях ИИ

Искусственный интеллект лежит в основе стратегии Hisense, направленной на то, чтобы сделать технологии более интуитивно понятными и эффективными. Патентованный обработчик Hi-View AI Engine позволяет оптимизировать качество изображения и звука в режиме реального времени. Эта расширенная функциональность дает пользователям новые возможности взаимодействия с телевизорами, от персонализированных рекомендаций по контенту до интегрированных запросов и поиска развлечений.

Этот акцент на интеллектуальном дизайне стимулирует инновации во всем доме, от дисплеев до бытовой техники, обеспечивая исключительное удобство потребителям. Компания создает более умные и эффективные среды для потребителей во всем мире, производя все, от бытовых приборов, предлагающих рецепты, до кондиционеров, которые интегрируются в экосистему умного дома.

Революционная технология дисплеев

Компания Hisense продолжает подталкивать инновации, адаптацию и создавать изделия, которые превосходят ожидания потребителей, коренным образом меняя то, чего потребители ждут от будущих дисплеев. Эта новая технология дисплеев RGB с локальным затемнением использует независимые красные, зеленые и синие светодиодные чипы для обеспечения непревзойденной яркости, контрастности и точности цветопередачи, достигая 97 % цветового пространства BT.2020.

В дополнение к этому новый 136-дюймовый дисплей MicroLED обеспечивает точность собственного свечения на уровне пикселей, сочетая яркость до 10 000 нит с яркими и реалистичными визуальными эффектами. Эта новинка не только превосходит существующие стандарты, но и закладывает основу для следующего десятилетия достижений в области дисплеев.

Развитие доверия через партнерство

Партнерские отношения остаются основным элементом глобальной стратегии роста Hisense. Во всем мире Hisense продолжает сближать людей с моментами спортивных соревнований, которые они любят, благодаря давнему партнерству с FIFA и последнему спонсорству чемпионата FIFA Club World Cup 2025™.

В партнерстве с FIFA компания Hisense также анонсировала первую глобальную кампанию бренда в рамках этого захватывающего турнира на тему «Владей моментом», вдохновляющую каждого в полной мере наслаждаться жизнью, взяв под контроль любой момент и обретя уверенность и решительность для участия в любом событии, будь то вызов, выступление или любой значительный момент на жизненном пути. Hisense посвящает себя созданию более значимых и приятных моментов для спортивных болельщиков со всего мира, укрепляя положение Hisense как лидера в обеспечении технологического совершенства. Hisense станет первым брендом, который представит кубок чемпионата FIFA Club World Cup 2025™ 7 января 2025 года на своем стенде на выставке CES 2025.

От потрясающего реализма технологий отображения до бытовых приборов с поддержкой искусственного интеллекта и энергетических решений, компания Hisense реализует свои обещания в отношении инноваций, которые делают жизнь лучше.

Знакомьтесь с последними инновациями Hisense на выставке CES 2025, 7–10 января в выставочном центре LVCC, центральный зал — стенд 16625. Дополнительную информацию см. на глобальном веб-сайте Hisense.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером по производству бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia компания Hisense занимает второе место в мире по общему объему поставок телевизоров и первое место по объему поставок телевизоров с диагональю более 100 дюймов. Компания быстро расширяется и работает на рынках более чем 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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