Histórica pepita de ouro Bota de Cortez será leiloada em 12 de junho na EJ's Auction & Appraisal

A "Bota de Cortez" é classificada como a maior pepita de ouro natural ainda existente encontrada no Hemisfério Ocidental. A EJ's Auction & Appraisal providenciou para que o espécime fosse pesado e analisado de forma independente em abril de 2026, utilizando equipamentos modernos calibrados. A medição atual foi confirmada usando uma escala de terceiros certificada pelo Estado do Arizona. A amostra também foi submetida a testes de fluorescência de raios-X (XRF) de terceiros, verificando que o material consiste em aproximadamente 98% de ouro.

Algumas das características exclusivas são:

Uma pepita de ouro em forma de bota de conquistador

383,10 onças troy, ou 26,2 libras (11,9 quilogramas)

10 ¾ polegadas (27,3 cm) de altura e 7 ¼ polegadas (18,4 cm) de largura

98% ouro puro

Condição imaculada, manteve sua forma original

Um garimpeiro descobriu a "Bota de Cortez" usando um detector de metais da Radio Shack enquanto procurava ouro em 1989, perto de Caborca, no México, aproximadamente 70 milhas ao sul da fronteira com o Arizona e cerca de 60 milhas a leste do Mar de Cortez, no estado mexicano de Sonora.

A "Bota de Cortez" rapidamente se tornou uma das descobertas minerais mais célebres da era moderna. Foi exibidq em instituições e eventos importantes, incluindo o Tucson Gem & Mineral Show, o Museu de Ciências Naturais de Houston e o Museu Americano de História Natural em Nova York.

Em janeiro de 2008, a peça alcançou mais de US$ 1,3 milhão em leilão, o que representava quatro vezes o valor de referência do ouro naquela época. Permaneceu em uma conceituada coleção particular por quase duas décadas.

Erik Hoyer, CEO e proprietário da EJ's Auction & Appraisal, disse que a "Bota de Cortez" não mudou de dono desde que o comprador a adquiriu em leilão em janeiro de 2008.

A inscrição para participação no leilão está aberta até 9 de junho. Para mais detalhes, acesse bootofcortez.com, envie um e-mail para [email protected] ou ligue para 623-878-2003. Para consultas de mídia, entre em contato com [email protected]. Para ver os leilões online semanais da EJ, acesse ejsauction.com.

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FONTE EJ's Auction & Appraisal