La Botte de Cortez sera vendue aux enchères le 12 juin chez EJ's Auction & Appraisal

La Botte de Cortez est considérée comme la plus grande pépite d'or naturel encore existante dans l'hémisphère occidental. EJ's Auction & Appraisal a permis au spécimen d'être pesé et analysé de manière indépendante en avril 2026 à l'aide d'un équipement moderne calibré. La mesure actuelle a été confirmée à l'aide d'une balance tierce certifiée par l'État de l'Arizona. Le spécimen a également fait l'objet d'un test de fluorescence X (XRF) réalisé par une tierce partie, qui a permis de vérifier que le matériau était composé d'environ 98 % d'or.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques uniques :

Une pépite d'or en forme de botte de conquistador

383,10 onces troy, ou 26,2 livres (11,9 kilogrammes)

10 ¾ pouces (27,3 cm) de hauteur et 7 ¼ pouces (18,4 cm) de largeur

98% d'or pur

État impeccable, a conservé sa forme originale

Un prospecteur a découvert la Botte de Cortez à l'aide d'un détecteur de métaux de Radio Shack alors qu'il cherchait de l'or en 1989 près de Caborca, au Mexique, à environ 70 miles au sud de la frontière avec l'Arizona et à environ 60 miles à l'est de la mer de Cortez dans l'État mexicain de Sonora.

La Botte de Cortez est rapidement devenue l'une des découvertes minérales les plus célèbres de l'ère moderne. Elle a été exposée dans des établissements et lors d'événements de premier plan, notamment au Tucson Gem & Mineral Show, au Houston Museum of Natural Science et à l'American Museum of Natural History de New York.

En janvier 2008, la pièce a été vendue aux enchères pour plus de 1,3 million de dollars, soit quatre fois la valeur au comptant de l'or à l'époque. Elle est restée dans une collection privée pendant près de vingt ans.

Erik Hoyer, CEO et propriétaire d'EJ's Auction & Appraisal, a déclaré que la Botte de Cortez n'avait pas changé de propriétaire depuis que l'acheteur l'avait achetée aux enchères en janvier 2008.

Les inscriptions aux enchères sont ouvertes jusqu'au 9 juin. Pour plus d'informations, consultez le site bootofcortez.com, envoyez un courriel à [email protected] ou appelez le 623-878-2003. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected]. Pour consulter les ventes aux enchères hebdomadaires en ligne d'EJ, visitez le site ejsauction.com.

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