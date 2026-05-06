具歷史價值的 Boot of Cortez 金塊將於6月12日在 EJ's Auction & Appraisal 拍賣

重達 26.2 磅的 "Boot of Cortez" 是西半球現存最大的天然金塊

亞利桑那州格蘭代爾2026年5月6日 /美通社/ -- EJ's Auction & Appraisal 已獲選負責拍賣這件具歷史價值的 "Boot of Cortez" 金塊。 拍賣將定於6月12日（星期五）亞利桑那當地時間下午1時舉行，屆時將於美國亞利桑那州格蘭代爾的 EJ's Auction & Appraisal 同步提供網上及現場競投，僅限合資格競投者參與。 現在已經開放登記競投。

"Boot of Cortez" 被列為西半球現存最大的天然金塊。 EJ's Auction & Appraisal 已於2026年4月安排使用現代校準儀器對該標本進行獨立量重及分析。 目前的測量結果已由經亞利桑那州認證的第三方秤重設備確認。 該標本亦已進行第三方 X 射線螢光 (XRF) 測試，結果顯示其成分約為 98% 黃金。