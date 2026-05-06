Historic Boot of Cortez Gold Nugget zal op 12 juni worden geveild bij EJ's Auction & Appraisal

De "Boot of Cortez" wordt geclassificeerd als het grootste overgebleven natuurlijke goudklompje dat in het westelijk halfrond wordt gevonden. EJ's Auction & Appraisal zorgde ervoor dat het specimen in april 2026 onafhankelijk werd gewogen en geanalyseerd met behulp van moderne gekalibreerde apparatuur. De huidige meting werd bevestigd met behulp van een weegschaal van een derde partij die door de staat Arizona is gecertificeerd. Het specimen is tevens door een onafhankelijke partij onderworpen aan röntgenfluorescentietests (XRF), waaruit is gebleken dat het materiaal voor ongeveer 98% uit goud bestaat.

Enkele van de unieke kenmerken zijn:

Een goudklompje in de vorm van een conquistadorenschoen

383,10 troy ounces, of 26,2 pond (11,9 kilogram)

10 3⁄4 inch (27,3 cm) hoog en 7 1⁄4 inch (18,4 cm) breed

98% zuiver goud

Ongerepte staat, oorspronkelijke vorm behouden

Een goudzoeker ontdekte "The Boot of Cortez" met behulp van een metaaldetector van Radio Shack tijdens het zoeken naar goud in 1989 in de buurt van Caborca, Mexico, ongeveer 70 mijl ten zuiden van de grens met Arizona en ongeveer 60 mijl ten oosten van de Zee van Cortez in de Mexicaanse staat Sonora.

De "Boot of Cortez" werd al snel een van de meest gevierde minerale vondsten van de moderne tijd. De goudklomp is tentoongesteld bij toonaangevende instellingen en evenementen, waaronder de Tucson Gem & Mineral Show, het Houston Museum of Natural Science en het American Museum of Natural History in New York.

In januari 2008 bracht het stuk op een veiling meer dan 1,3 miljoen dollar op, wat vier keer de toenmalige goudprijs was. Het is bijna twee decennia in een vooraanstaande privécollectie gebleven.

Erik Hoyer, CEO en eigenaar van EJ's Auction & Appraisal, zei dat de "Boot of Cortez" niet van eigenaar is veranderd sinds de koper het in januari 2008 op een veiling kocht.

Biedingsregistratie is tot en met 9 juni geopend.

