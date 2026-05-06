Historic Boot of Cortez Gold Nugget zal op 12 juni worden geveild bij EJ's Auction & Appraisal

May 06, 2026, 10:18 ET

Met 11,9 kilogram is de 'Boot of Cortez' de grootste overgebleven natuurlijke goudklomp die in het westelijk halfrond is gevonden.

GLENDALE, Ariz., 6 mei 2026 /PRNewswire/ -- EJ's Auction & Appraisal is geselecteerd om de historische goudklomp 'Boot of Cortez' te veilen. De veiling vindt plaats op vrijdag 12 juni om 13.00 uur lokale tijd in Arizona en is zowel online als live te volgen bij EJ's Auction & Appraisal in Glendale, Arizona, voor gekwalificeerde bieders. De inschrijving voor het bieden is nu geopend.

De "Boot of Cortez" wordt geclassificeerd als het grootste overgebleven natuurlijke goudklompje dat in het westelijk halfrond wordt gevonden. EJ's Auction & Appraisal zorgde ervoor dat het specimen in april 2026 onafhankelijk werd gewogen en geanalyseerd met behulp van moderne gekalibreerde apparatuur. De huidige meting werd bevestigd met behulp van een weegschaal van een derde partij die door de staat Arizona is gecertificeerd. Het specimen is tevens door een onafhankelijke partij onderworpen aan röntgenfluorescentietests (XRF), waaruit is gebleken dat het materiaal voor ongeveer 98% uit goud bestaat.

Enkele van de unieke kenmerken zijn:

  • Een goudklompje in de vorm van een conquistadorenschoen
  • 383,10 troy ounces, of 26,2 pond (11,9 kilogram)
  • 10 3⁄4 inch (27,3 cm) hoog en 7 1⁄4 inch (18,4 cm) breed
  • 98% zuiver goud
  • Ongerepte staat, oorspronkelijke vorm behouden

Een goudzoeker ontdekte "The Boot of Cortez" met behulp van een metaaldetector van Radio Shack tijdens het zoeken naar goud in 1989 in de buurt van Caborca, Mexico, ongeveer 70 mijl ten zuiden van de grens met Arizona en ongeveer 60 mijl ten oosten van de Zee van Cortez in de Mexicaanse staat Sonora.

De "Boot of Cortez" werd al snel een van de meest gevierde minerale vondsten van de moderne tijd. De goudklomp is tentoongesteld bij toonaangevende instellingen en evenementen, waaronder de Tucson Gem & Mineral Show, het Houston Museum of Natural Science en het American Museum of Natural History in New York.

In januari 2008 bracht het stuk op een veiling meer dan 1,3 miljoen dollar op, wat vier keer de toenmalige goudprijs was. Het is bijna twee decennia in een vooraanstaande privécollectie gebleven.

Erik Hoyer, CEO en eigenaar van EJ's Auction & Appraisal, zei dat de "Boot of Cortez" niet van eigenaar is veranderd sinds de koper het in januari 2008 op een veiling kocht.

Biedingsregistratie is tot en met 9 juni geopend. Voor meer informatie, ga naar bootofcortez.com, e-mail [email protected] of bel 623-878-2003. Voor mediavragen kunt u contact opnemen met [email protected]. Ga naar ejsauction.com om de wekelijkse online veilingen van EJ te bekijken.

La Botte de Cortez sera vendue aux enchères le 12 juin chez EJ's Auction & Appraisal

Das historische Boot of Cortez-Goldnugget wird am 12. Juni bei EJ's Auction & Appraisal versteigert

