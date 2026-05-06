歴史的金塊「コルテスのブーツ」、6月12日にEJ's Auction & Appraisalで競売へ

ニュース提供

EJ's Auction & Appraisal

06 5月, 2026, 23:18 JST

重さ26.2ポンドの「コルテスのブーツ」、西半球で発見された現存最大の天然金塊

アリゾナ州グレンデール, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- EJ's Auction & Appraisalは、歴史的金塊「コルテスのブーツ（Boot of Cortez）」の競売を担当することになりました。このオークションは、資格を満たす入札者を対象として、6月12日（金）午後1時（アリゾナ現地時間）から、オンラインおよびアリゾナ州グレンデールのEJ's Auction & Appraisal会場で開催される予定です。入札登録は現在受け付けています。

「コルテスのブーツ」は、 西半球で発見された現存する最大の天然金塊とされています。EJ's Auction & Appraisalは2026年4月、最新の校正済み機器を使用して、この標本を独立した形で秤量・分析する手配をしました。現在の測定値は、アリゾナ州認定の第三者のはかりを使用して確認されました。この標本は第三者機関による蛍光X線分析（XRF）も受けており、素材の約98%が金であることが確認されています。

主な特徴は以下のとおりです。

  • コンキスタドールのブーツの形をした金塊
  • 383.10トロイオンス、または26.2ポンド（11.9キログラム）
  • 高さ10 3/4インチ（27.3cm）、幅7 1/4インチ（18.4cm）
  • 純度98%の金
  • 保存状態は極めて良好で、原形を維持

ある探鉱者は1989年、アリゾナ州境から南に約70マイル、メキシコ・ソノラ州のコルテス海から東に約60マイル離れたメキシコ・カボルカ近郊で金を探していた際、Radio Shackの金属探知機を使用して「コルテスのブーツ」を発見しました。

「コルテスのブーツ」は、たちまち現代で最も注目を集めた鉱物発見の一つとなりました。同品は、ツーソン宝石・鉱物ショー（Tucson Gem & Mineral Show）、ヒューストン自然科学博物館、ニューヨークのアメリカ自然史博物館など、主要な機関やイベントで展示されてきました。

2008年1月、この金塊はオークションで130万米ドル超の落札価格を記録し、これは当時の金スポット価格の4倍に相当しました。この金塊は約20年にわたり、著名な個人コレクションに収蔵されています。

EJ's Auction & AppraisalのCEO兼オーナーであるErik Hoyer氏は、「コルテスのブーツ」は2008年1月に買い手がオークションで購入して以来、所有者が変わっていないと述べています。

入札登録は6月9日まで受け付けています。詳細は、bootofcortez.comをご覧いただくか、[email protected]まで電子メールでお問い合わせいただくか、 623-878-2003までお電話ください。メディア関係のお問い合わせは、[email protected]までご連絡ください。EJ'sの毎週開催のオンラインオークションをご覧になるには、ejsauction.comにアクセスしてください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2971334/EJs_Auction_Appraisal_logo_Logo.jpg 
写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2971335/EJs_Auction_Appraisal_Boot_of_Cortez.jpg 
写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2971336/EJs_Auction_Appraisal_Garrett_and_Erik_Hoyer_with_the_Boot_of_Cortez.jpg

SOURCE EJ's Auction & Appraisal