歴史的金塊「コルテスのブーツ」、6月12日にEJ's Auction & Appraisalで競売へ

重さ26.2ポンドの「コルテスのブーツ」、西半球で発見された現存最大の天然金塊

アリゾナ州グレンデール, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- EJ's Auction & Appraisalは、歴史的金塊「コルテスのブーツ（Boot of Cortez）」の競売を担当することになりました。このオークションは、資格を満たす入札者を対象として、6月12日（金）午後1時（アリゾナ現地時間）から、オンラインおよびアリゾナ州グレンデールのEJ's Auction & Appraisal会場で開催される予定です。入札登録は現在受け付けています。

「コルテスのブーツ」は、 西半球で発見された現存する最大の天然金塊とされています。EJ's Auction & Appraisalは2026年4月、最新の校正済み機器を使用して、この標本を独立した形で秤量・分析する手配をしました。現在の測定値は、アリゾナ州認定の第三者のはかりを使用して確認されました。この標本は第三者機関による蛍光X線分析（XRF）も受けており、素材の約98%が金であることが確認されています。