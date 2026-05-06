La histórica pepita de oro Bota de Cortés se subastará el 12 de junio en EJ's Auction & Appraisal

La "Bota de Cortés" está clasificada como la pepita de oro natural más grande jamás encontrada en el hemisferio occidental. EJ's Auction & Appraisal dispuso que la muestra se pesara y analizara de forma independiente en abril de 2026 con equipos modernos calibrados. La medición actual se confirmó utilizando una escala de terceros certificada por el estado de Arizona. Además, la muestra se sometió a pruebas de fluorescencia de rayos X (XRF) de terceros para verificar que el material sea aproximadamente 98 % oro.

Algunas de las características únicas incluyen:

Una pepita de oro con forma de bota del conquistador

383,10 onzas troy o 26,2 libras (11,9 kilogramos)

10 ¾ pulgadas (27,3 cm) de alto y 7 ¼ pulgadas (18,4 cm) de ancho

98 % oro puro

En perfecto estado, mantiene su forma original

Un buscador descubrió la "Bota de Cortés" con un detector de metales de Radio Shack mientras buscaba oro en 1989 cerca de Caborca, México, a unas 70 millas al sur de la frontera de Arizona y a unas 60 millas al este del Mar de Cortés en el estado mexicano de Sonora.

La "Bota de Cortés" se convirtió rápidamente en uno de los hallazgos de minerales más célebres de la era moderna. Esta pieza se exhibió en instituciones y eventos líderes, como el Tucson Gem & Mineral Show, el Museo de Ciencias Naturales de Houston y el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

En enero de 2008, la pieza alcanzó más de 1,3 millones de dólares en una subasta, que era cuatro veces el valor al contado del oro en ese momento. La pepita permaneció en una distinguida colección privada durante casi dos décadas.

Erik Hoyer, director ejecutivo y propietario de EJ's Auction & Appraisal, comentó que la "Bota de Cortés" no cambió de propietario desde que el comprador la adquirió en una subasta en enero de 2008.

La inscripción para la licitación estará abierta hasta el 9 de junio. Para conocer más detalles, visite bootofcortez.com, correo electrónico [email protected] o llame al 623-878-2003. Para consultas de los medios, comuníquese con [email protected]. Para ver las subastas semanales en línea de EJ, visite ejsauction.com.

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FUENTE EJ's Auction & Appraisal