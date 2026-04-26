HOHOYA BIT se torna a primeira corretora de criptoativos carbono neutro do mundo certificada pela BSI com base na ISO 14068-1

TAIPEI, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A HOYA BIT, corretora de criptoativos sediada em Taiwan, anunciou recentemente que se tornou a primeira exchange de criptoativos do mundo a obter a certificação de neutralidade de carbono BSI ISO 14068-1. Bryn Sutton, vice-presidente da BSI, e Aiman Ali, chefe global de sustentabilidade da instituição, viajaram a Taiwan para entregar a certificação pessoalmente, em um gesto que sinaliza o reconhecimento da BSI à HOYA BIT.

A fundadora e presidente da HOYA BIT, Zoe Peng (à esquerda) e o vice-presidente do BSI, Bryn Sutton (à direita), na cerimônia de concessão da certificação de neutralidade de carbono ISO 14068-1 da HOYA BIT 2026. (PRNewsfoto/HOYA BIT) A HOYA BIT foi convidada a participar do Gala de 125 anos do BSI, representada pela fundadora Zoe Peng. (PRNewsfoto/HOYA BIT)

Ao incorporar governança de carbono, transparência de informações e auditoria independente a suas operações centrais, a HOYA BIT estabeleceu uma estrutura confiável para o setor de ativos digitais.

A BSI é o primeiro organismo nacional de normalização do mundo, e suas certificações são reconhecidas por líderes globais de tecnologia, como Microsoft e Google, como referência em conformidade de governança digital.

A ISO 14068-1 exige que as empresas divulguem as emissões de carbono ao longo de todo o ciclo de vida, estabeleçam uma trajetória de redução e passem por auditorias independentes. Sob a liderança da fundadora Zoe Peng, a HOYA BIT adotou a metodologia da SBTi e projetos de compensação de carbono certificados pelo Gold Standard, priorizando iniciativas de energia renovável com resultados mensuráveis para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

"A indústria de ativos digitais pode responder às expectativas do mercado por governança, responsabilidade e transparência de forma internacionalmente reconhecida e verificável", afirmou Zoe Peng. "A chave para a maturidade do setor não está apenas na inovação funcional, mas em demonstrar de forma consistente, por meio de ações verificáveis, que uma plataforma pode ser confiável."

A HOYA BIT também foi convidada a participar da celebração dos 125 anos da BSI, sinalizando a entrada do setor taiwanês de ativos digitais no debate global sobre governança sustentável. A HOYA BIT afirma que seguirá aprimorando suas práticas de divulgação de emissões de carbono e oferecerá aos usuários diferentes formas de participar de iniciativas de redução, tornando a sustentabilidade um compromisso compartilhado e passível de ação.

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FONTE HOYA BIT