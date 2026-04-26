HOYA BIT se convierte en la primera bolsa de criptomonedas del mundo con certificación de neutralidad de carbono ISO 14068-1 de BSI

TAIPÉI, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- HOYA BIT, una bolsa de criptomonedas con sede en Taiwán, anunció recientemente que se ha convertido en la primera bolsa de criptomonedas del mundo en obtener la certificación de neutralidad de carbono ISO 14068-1 de BSI. Bryn Sutton, vicepresidente de BSI, y Aiman Ali, director mundial de Sostenibilidad, viajaron a Taiwán para entregar la certificación en persona, lo que refleja el gran respeto que BSI tiene por HOYA BIT.

Zoe Peng, fundadora y presidenta de HOYA BIT (izquierda), y Bryn Sutton, vicepresidente de BSI (derecha), en la ceremonia de entrega de la certificación ISO 14068-1 de neutralidad de carbono de HOYA BIT 2026. (PRNewsfoto/HOYA BIT) HOYA BIT fue invitada a asistir a la gala del 125.º aniversario de BSI, representada por su fundadora Zoe Peng. (PRNewsfoto/HOYA BIT)

Al integrar la gestión del carbono, la transparencia de la información y las auditorías externas en sus operaciones principales, HOYA BIT ha establecido un marco confiable para el sector de los activos digitales.

BSI es el primer organismo nacional de normalización del mundo, y sus certificaciones son reconocidas por líderes tecnológicos mundiales, como Microsoft y Google, como el estándar de referencia en materia de cumplimiento de la gobernanza digital.

La norma ISO 14068-1 exige a las empresas que divulguen las emisiones de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida, establezcan un plan para su reducción y se sometan a auditorías realizadas por terceros. Bajo el liderazgo de su fundadora, Zoe Peng, HOYA BIT adoptó la metodología de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y proyectos de compensación de carbono de Gold Standard, a la vez que dio prioridad al apoyo a iniciativas de energía renovable que generan un progreso cuantificable hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"El sector de los activos digitales puede responder a las expectativas del mercado en materia de gobernanza, rendición de cuentas y transparencia de una manera reconocida y verificable a nivel internacional", afirmó Zoe Peng. "La clave para la madurez del sector no es solo la innovación funcional, sino demostrar de manera constante, mediante acciones verificables, que se puede confiar en una plataforma".

HOYA BIT también fue invitada a participar en la celebración del 125.º aniversario de BSI, lo que demuestra que el sector de los activos digitales de Taiwán se ha unido al diálogo mundial sobre la gobernanza sostenible. De cara al futuro, HOYA BIT seguirá mejorando la divulgación de información sobre las emisiones de carbono y ofrecerá a los usuarios diversas maneras de participar en los esfuerzos de reducción de carbono, de modo que la sostenibilidad se convierta en un compromiso compartido y tangible.

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FUENTE HOYA BIT