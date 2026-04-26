HOYA BIT wordt 's werelds eerste cryptoplatform met BSI ISO 14068-1-certificering voor koolstofneutraliteit

TAIPEI, 26 april 2026 /PRNewswire/ — HOYA BIT, een in Taiwan gevestigde cryptoplatform, heeft onlangs aangekondigd dat het als eerste cryptoplatform ter wereld de BSI ISO 14068-1-certificering voor koolstofneutraliteit heeft behaald. Bryn Sutton, vicepresident van BSI, en Aiman Ali, Global Head of Sustainability, zijn naar Taiwan gereisd om de certificering persoonlijk te overhandigen, wat het grote vertrouwen van BSI in HOYA BIT benadrukt.

HOYA BIT Founder and Chairperson Zoe Peng (Left) and the Vice President of BSI Bryn Sutton (Right) at the HOYA BIT 2026 carbon neutrality certification ISO 14068-1 awarding ceremony. HOYA BIT was invited to attend BSI's 125th Anniversary Gala, represented by Founder Zoe Peng.

Door koolstofbeheer, informatietransparantie en audits door derden te integreren in zijn belangrijkste activiteiten, heeft HOYA BIT een betrouwbaar kader voor de digitale-activasector opgezet.

BSI is 's werelds eerste nationale normalisatie-instelling, en haar certificeringen worden door wereldwijde technologieleiders, waaronder Microsoft en Google, erkend als de maatstaf voor naleving van digitale governance.

ISO 14068-1 vereist dat bedrijven hun volledige CO₂-uitstoot over de gehele levenscyclus openbaar maken, een reductietraject vaststellen en audits door derden laten uitvoeren. Onder leiding van oprichter Zoe Peng heeft HOYA BIT de SBTi-methodologie en Gold Standard-projecten voor koolstofcompensatie toegepast, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de ondersteuning van initiatieven voor hernieuwbare energie die meetbare vooruitgang richting de SDG's opleveren.

"De digitale-activasector kan op een internationaal erkende en verifieerbare manier inspelen op de verwachtingen van de markt op het gebied van governance, verantwoording en transparantie", aldus Zoe Peng. "De sleutel tot volwassenheid van de sector ligt niet alleen in functionele innovatie. Het draait om het consequent aantonen dat een platform betrouwbaar is door middel van verifieerbare acties."

HOYA BIT werd ook uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van het 125-jarig jubileum van BSI, een signaal dat de Taiwanese sector van digitale activa zich heeft aangesloten bij de wereldwijde dialoog over duurzame governance. In de toekomst zal HOYA BIT zijn CO₂-rapportage verder verbeteren en gebruikers verschillende manieren bieden om bij te dragen aan een lagere uitstoot van CO₂, zodat duurzaamheid een gedeelde en concrete verantwoordelijkheid wordt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963235/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964933/HOYA_BIT_was_invited_to_attend_BSI_s_125th_Anniversary_Gala__represented_by_Founder_Zoe_Peng.jpg