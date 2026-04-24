HOYA BIT devient la première plateforme de cryptomonnaies au monde certifiée BSI ISO 14068-1 et neutre en carbone

TAIPEI, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- HOYA BIT, une plateforme de cryptomonnaies basée à Taïwan, a récemment annoncé être devenue la première plateforme de cryptomonnaies au monde à obtenir la certification de carboneutralité BSI ISO 14068-1. Bryn Sutton, vice-président de BSI, et Aiman Ali, responsable mondial du développement durable, se sont rendus à Taïwan pour présenter la certification en personne, ce qui témoigne de la grande estime de BSI pour HOYA BIT.

HOYA BIT Founder and Chairperson Zoe Peng (Left) and the Vice President of BSI Bryn Sutton (Right) at the HOYA BIT 2026 carbon neutrality certification ISO 14068-1 awarding ceremony. HOYA BIT was invited to attend BSI's 125th Anniversary Gala, represented by Founder Zoe Peng.

En intégrant la gouvernance carbone, la transparence de l'information et l'audit par des tiers dans ses activités de base, HOYA BIT a établi un cadre fiable pour le secteur des actifs numériques.

BSI est le premier organisme national de normalisation au monde et ses certifications sont reconnues par les leaders mondiaux de la technologie, notamment Microsoft et Google, comme la référence en matière de conformité à la gouvernance numérique.

La norme ISO 14068-1 exige des entreprises qu'elles divulguent leurs émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie, qu'elles établissent une trajectoire de réduction et qu'elles se soumettent à des audits réalisés par des tiers. Sous la direction de sa fondatrice Zoe Peng, HOYA BIT a adopté la méthodologie SBTi et les projets de compensation carbone Gold Standard, tout en accordant la priorité au soutien des initiatives en matière d'énergie renouvelable qui permettent de réaliser des progrès mesurables dans le cadre des ODD.

« Le secteur des actifs numériques peut répondre aux attentes du marché en matière de gouvernance, de responsabilité et de transparence d'une manière internationalement reconnue et vérifiable », déclare Zoe Peng. « La clé de la maturité du secteur ne réside pas seulement dans l'innovation fonctionnelle, mais aussi dans la démonstration constante, par des actions vérifiables, qu'une plateforme est digne de confiance. »

HOYA BIT a également été invité à participer à la célébration du 125e anniversaire de BSI, ce qui montre que le secteur des actifs numériques de Taïwan a rejoint la scène mondiale de la gouvernance durable. À l'avenir, HOYA BIT continuera de renforcer la divulgation des émissions de carbone et offrira aux utilisateurs divers moyens de participer aux efforts de réduction des émissions de carbone, faisant ainsi du développement durable un engagement partagé et réalisable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2963235/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2964933/HOYA_BIT_was_invited_to_attend_BSI_s_125th_Anniversary_Gala__represented_by_Founder_Zoe_Peng.jpg