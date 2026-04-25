HOYA BIT trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận trung hòa carbon ISO 14068-1 từ BSI

ĐÀI BẮC, ngày 25 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- HOYA BIT, sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Đài Loan, mới đây công bố đã trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận trung hòa carbon ISO 14068-1 từ BSI. Bryn Sutton, Phó Chủ tịch BSI, và Aiman Ali, Giám đốc phụ trách Bền vững Toàn cầu, đã đến Đài Loan để trực tiếp trao chứng nhận, thể hiện sự đánh giá cao của BSI đối với HOYA BIT.

Bằng cách tích hợp quản trị carbon, minh bạch thông tin và kiểm toán bên thứ ba vào các hoạt động cốt lõi, HOYA BIT đã xây dựng một khuôn khổ đáng tin cậy cho ngành tài sản số.

HOYA BIT Founder and Chairperson Zoe Peng (Left) and the Vice President of BSI Bryn Sutton (Right) at the HOYA BIT 2026 carbon neutrality certification ISO 14068-1 awarding ceremony. (PRNewsfoto/HOYA BIT) HOYA BIT was invited to attend BSI's 125th Anniversary Gala, represented by Founder Zoe Peng. (PRNewsfoto/HOYA BIT)

BSI là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới, và các chứng nhận của tổ chức này được các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Microsoft và Google công nhận là chuẩn mực cho việc tuân thủ quản trị số.

Tiêu chuẩn ISO 14068-1 yêu cầu doanh nghiệp phải công bố toàn bộ lượng phát thải carbon trong suốt vòng đời hoạt động, xây dựng lộ trình giảm phát thải, và trải qua kiểm toán độc lập từ bên thứ ba. Dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập Zoe Peng, HOYA BIT đã áp dụng phương pháp SBTi cùng các dự án bù trừ carbon theo tiêu chuẩn Gold Standard, đồng thời ưu tiên hỗ trợ các sáng kiến năng lượng tái tạo mang lại tiến triển có thể đo lường được hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

"Ngành tài sản số có thể đáp ứng các kỳ vọng của thị trường về quản trị, trách nhiệm giải trình và minh bạch theo cách được quốc tế công nhận và có thể kiểm chứng", Zoe Peng cho biết. "Chìa khóa cho sự trưởng thành của ngành không chỉ nằm ở đột phá về mặt tính năng — mà còn ở việc liên tục chứng minh, thông qua các hành động có thể kiểm chứng, rằng một nền tảng có thể được tin cậy".

HOYA BIT cũng được mời tham gia lễ kỷ niệm 125 năm thành lập của BSI — cho thấy ngành tài sản số của Đài Loan đã tham gia vào đối thoại toàn cầu về quản trị bền vững. Trong tương lai, HOYA BIT sẽ tiếp tục cải thiện việc công bố phát thải carbon và cung cấp cho người dùng nhiều cách thức tham gia vào các nỗ lực giảm phát thải, biến tính bền vững trở thành một cam kết chung thiết thực.

