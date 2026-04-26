HOYA BIT wird weltweit erste von BSI nach ISO 14068-1 zertifizierte klimaneutrale Kryptobörse

TAIPEH, 26. April 2026 /PRNewswire/ -- HOYA BIT, eine in Taiwan ansässige Kryptobörse, gab kürzlich bekannt, dass sie als weltweit erste Kryptobörse die BSI-Zertifizierung der Klimaneutralität nach ISO 14068-1 erhalten hat. Bryn Sutton, Bereichsleiter bei BSI, und Aiman Ali, globaler Leiter für Nachhaltigkeit, reisten nach Taiwan, um die Zertifizierung persönlich zu überreichen. Dies spiegelt die hohe Wertschätzung von BSI für HOYA BIT wider.

HOYA BIT Founder and Chairperson Zoe Peng (Left) and the Vice President of BSI Bryn Sutton (Right) at the HOYA BIT 2026 carbon neutrality certification ISO 14068-1 awarding ceremony. HOYA BIT was invited to attend BSI's 125th Anniversary Gala, represented by Founder Zoe Peng.

Durch die Integration von Kohlenstoff-Governance, Informationstransparenz und Prüfungen durch Dritte in seine Kerntätigkeit hat HOYA BIT einen zuverlässigen Rahmen für die Branche der digitalen Vermögenswerte geschaffen.

BSI ist die weltweit erste nationale Normungsorganisation, und ihre Zertifizierungen werden von weltweit führenden Technologieunternehmen, darunter Microsoft und Google, als Maßstab für die Einhaltung von Vorgaben zur digitalen Governance anerkannt.

Die ISO 14068-1 verlangt von Unternehmen, Kohlenstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus offenzulegen, einen Reduktionspfad festzulegen und sich Prüfungen durch Dritte zu unterziehen. Unter der Leitung von Gründerin Zoe Peng setzte HOYA BIT auf die SBTi-Methodik und Gold Standard-Projekte zur Kohlenstoffkompensation, wobei das Unternehmen vorrangig Initiativen für erneuerbare Energien unterstützt, die messbare Fortschritte in Richtung der SDGs bewirken.

„Die Branche der digitalen Vermögenswerte kann auf international anerkannte und überprüfbare Weise auf die Markterwartungen an Governance, Rechenschaftspflicht und Transparenz reagieren", sagte Zoe Peng. „Der Schlüssel zur Reife der Branche liegt nicht nur in funktionalen Innovationen – er liegt darin, durch überprüfbare Maßnahmen konsequent zu zeigen, dass einer Plattform vertraut werden kann."

HOYA BIT wurde außerdem eingeladen, an der Feier zum 125-jährigen Bestehen von BSI teilzunehmen – ein Zeichen dafür, dass Taiwans Branche für digitale Vermögenswerte in den globalen Dialog über nachhaltige Governance eingetreten ist. Künftig wird HOYA BIT die Offenlegung kohlenstoffbezogener Informationen weiter verbessern und Nutzern verschiedene Möglichkeiten bieten, sich an Maßnahmen zur Kohlenstoffreduzierung zu beteiligen, damit Nachhaltigkeit zu einer gemeinsamen, umsetzbaren Verpflichtung wird.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2963235/image2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2964933/HOYA_BIT_was_invited_to_attend_BSI_s_125th_Anniversary_Gala__represented_by_Founder_Zoe_Peng.jpg