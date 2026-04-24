HOYA BIT 成全球首家 BSI ISO 14068-1 碳中和加密貨幣交易所

ISO 14068-1 要求企業揭露全生命週期碳排、建立減量路徑並接受第三方查核。HOYA BIT 由 Founder Zoe Peng 親自領銜，採 SBTi 方法論、Gold Standard 碳抵換專案，並優先支持具 SDGs 效益的再生能源計畫。

Zoe Peng 表示：「數位資產業也能以國際可理解、可驗證的方式，回應市場對治理、責任與透明度的期待。產業成熟的關鍵，不只是功能創新，更是持續證明平台值得信任。」

適逢 BSI 創立 125 年，HOYA BIT 受邀參與，象徵台灣數位資產業者已進入全球永續治理的對話圈。未來 HOYA BIT 將持續優化碳資訊揭露，並提供用戶參與碳抵減的多元方式，讓永續成為共同實踐的具體行動。

SOURCE 禾亞數位科技