Hon Hai Technology Group (Foxconn) homenageia 152 de seus colaboradores e fornecedores no terceiro Annual Sustainability Awards

TAIPEI, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em um forte reconhecimento à inovação em sustentabilidade, o Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317) homenageou 152 equipes e projetos no "2026 Hon Hai-Foxconn Sustainability Awards", uma distinção interna que acelera o trabalho do maior fabricante de eletrônicos do mundo e líder em soluções tecnológicas para inovar em prol do bem.

Reconhecendo aspectos ambientais, sociais e de governança, em toda a Ásia, Américas e Europa, a escala e o impacto do Sustainability Awards continuam a crescer, atraindo 1.504 inscrições de equipes da Foxconn em seu terceiro ano – cinco vezes mais do que em sua edição inaugural. Segurança com nitrogênio no Vietnã, limpeza carbono zero na China e equipamentos assistidos por exoesqueleto na República Tcheca estiveram entre os projetos celebrados, demonstrando o aprofundamento dos recursos de ESG.

"Por meio da plataforma Sustainability Awards, colegas da Foxconn em todo o mundo podem compartilhar os resultados das iniciativas de ESG. Isso também incentiva todas as unidades a transformar práticas inovadoras em resultados tangíveis, tornando a sustentabilidade não apenas uma meta, mas parte das operações diárias", disse o presidente da Foxconn, Young Liu. A cerimônia de premiação deste ano foi realizada no campus de Shenzhen, um local designado pelo Fórum Econômico Mundial como fábrica Lighthouse.

Quase 500 colegas e parceiros da cadeia de suprimentos das operações globais do Grupo participaram, presencialmente e online. A cerimônia deste ano reconheceu conquistas inovadoras da cadeia de suprimentos do Grupo, como as da STMicroelectronics, Murata Manufacturing Co. e Winbond Electronics Corp., enquanto promoveu uma mesa-redonda de cúpula para ouvir suas opiniões sobre o desenvolvimento sustentável da Foxconn.

Os vencedores apresentaram essas inovações:

República Tcheca: apresentação de equipamentos assistidos por exoesqueleto para melhorar a postura de trabalho e reduzir os riscos de lesões ocupacionais, o que garantiu reconhecimento próprio na República Tcheca este ano.

apresentação de equipamentos assistidos por exoesqueleto para melhorar a postura de trabalho e reduzir os riscos de lesões ocupacionais, o que garantiu reconhecimento próprio na República Tcheca este ano. EUA: em meio à expansão operacional no principal mercado, as operações nos EUA integraram processos de gestão por meio de plataformas digitais para aumentar a eficiência operacional e a transparência na governança.

em meio à expansão operacional no principal mercado, as operações nos EUA integraram processos de gestão por meio de plataformas digitais para aumentar a eficiência operacional e a transparência na governança. Índia: defesa da economia de água, captação de água da chuva e reutilização de águas residuais reconhecidas em um programa abrangente para melhorar a eficiência no uso da água.

defesa da economia de água, captação de água da chuva e reutilização de águas residuais reconhecidas em um programa abrangente para melhorar a eficiência no uso da água. Vietnã: controle de custos aprimorado por meio da otimização da segurança com nitrogênio.

controle de custos aprimorado por meio da otimização da segurança com nitrogênio. China: redução nos custos de eletricidade e nas emissões de carbono por meio de melhorias na limpeza carbono zero.

O processo de seleção incluiu revisão documental, discussões em painel de jurados e avaliação externa, abrangendo três rodadas e envolvendo até 100 juízes. Especialistas externos, acadêmicos e organizações profissionais juntaram-se aos juízes internos neste ano. Após mais de dois meses de avaliação, 332 inscrições foram pré-selecionadas com base em diferentes domínios e categorias de ESG.

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FONTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)