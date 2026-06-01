Kathy Yang, do Hon Hai Technology Group (Foxconn), é incluída na lista das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios da Fortune de 2026

TAIPEI, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em homenagem às mulheres em cargos de liderança que estão transformando o cenário empresarial global atual, bem como àquelas que estão prestes a exercer uma influência ainda maior, Kathy Yang, Diretora de Operações do Campus e Chefe do Setor de Software de IA do Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), teve seu nome incluído na lista das Mulheres Mais Poderosas nos Negócios de 2026 da revista Fortune.

Yang é a única executiva de Taiwan e ocupa a 19ª posição no ranking das 100 melhores. Ela figura entre os 16 novos nomes e é uma das 50 mulheres em empresas da Fortune Global 500 na lista deste ano, que inclui profissionais de 20 países e territórios que atuam em 94 empresas.

"Para manter uma vantagem competitiva, não basta apenas estar na vanguarda da tecnologia; é preciso também incentivar o desenvolvimento de talentos. "Esta homenagem é uma inspiração para todas as mulheres que trabalham na Foxconn", afirmou Yang. "Estamos muito entusiasmados em destacar as mulheres em posições de liderança, pois isso é importante para nossa jornada até nos tornarmos uma empresa completa e de nível internacional."

"Em sua 29ª edição, esta lista icônica de mulheres influentes inclui quase metade de participantes de fora dos Estados Unidos, lembrando-nos de que o impacto da liderança feminina está sendo sentido em todo o mundo", afirmou Alyson Shontell, editora-chefe e diretora de conteúdo da Fortune. "Essas mulheres estão transformando o mundo corporativo atual e se preparando para o futuro em uma época de turbulência e incerteza, mas também de grandes promessas."

Yang passa a integrar este ano um grupo de destaque, no qual os setores de tecnologia e finanças dominam a lista, com 27 e 26 mulheres em cada setor, respectivamente. Enquanto a IA continua sua rápida ascensão, as mulheres contribuem cada vez mais para moldar seu futuro, segundo a revista Fortune.

Em quase duas décadas na Foxconn, Yang — que no ano passado foi homenageada na lista MPW Asia da revista Fortune — assumiu responsabilidades cada vez maiores na maior fabricante de equipamentos eletrônicos do mundo e líder no fornecimento de soluções tecnológicas, desde a supervisão da logística global e da conformidade comercial até se tornar a primeira mulher executiva a assumir o cargo de CEO rotativo da Foxconn em 2025.

A lista MPW 2026, elaborada pelos editores da Fortune, baseia-se no porte e na solidez das empresas ou das demonstrações de resultados dos executivos, avaliados a partir de dados financeiros dos últimos 12 meses e três anos, bem como em sua influência, capacidade de inovação, trajetória profissional e esforços para melhorar os negócios.

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FONTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)