Hon Hai Technology Group (Foxconn) met à l'honneur 152 de ses membres et fournisseurs lors des 3e Annual Sustainability Awards

TAIPEI, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Dans un clin d'œil à l'innovation en matière de durabilité, Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE:2317) a récompensé 152 équipes et projets lors des « Hon Hai-Foxconn Sustainability Awards 2026 », une distinction interne qui accélère le travail du plus grand fabricant d'électronique au monde et du principal fournisseur de solutions technologiques afin d'innover pour le bien.

Reconnaissant les performances environnementales, sociales et de gouvernance en Asie, en Amérique et en Europe, l'ampleur et l'impact des prix du développement durable ne cessent de croître, attirant 1 504 candidatures des équipes de Foxconn pour sa troisième année, soit cinq fois plus que lors de l'édition inaugurale. La sécurité de l'azote au Viêt Nam, le nettoyage sans carbone en Chine et l'équipement assisté d'un exosquelette en République tchèque figurent parmi les projets célébrés, qui témoignent de l'approfondissement des capacités en matière d'ESG.

« Grâce à la plateforme des Sustainability Awards, les collègues de Foxconn du monde entier peuvent partager les résultats des initiatives ESG. Cela encourage également toutes les unités à transformer les pratiques innovantes en résultats tangibles, faisant de la durabilité non seulement un objectif, mais une partie des opérations quotidiennes », déclare Young Liu, président du conseil de Foxconn. Cette année, la cérémonie de remise des prix s'est déroulée sur le campus de Shenzhen, un site d'usine phare désigné par le Forum économique mondial.

Près de 500 collègues et partenaires de la chaîne d'approvisionnement des opérations du groupe dans le monde entier y ont participé, en personne et en ligne. L'événement de cette année a récompensé les réalisations innovantes de la chaîne d'approvisionnement du groupe, notamment chez STMicroelectronics, Murata Manufacturing Co et Winbond Electronics Corp, tout en organisant une table ronde au sommet pour connaître leur point de vue sur le développement durable de Foxconn.

Les lauréats ont présenté diverses innovations :

République tchèque : lancement d'un équipement assisté par exosquelette pour améliorer la posture de travail et réduire les risques d'accident du travail, qui a obtenu sa propre reconnaissance en République tchèque cette année.

lancement d'un équipement assisté par exosquelette pour améliorer la posture de travail et réduire les risques d'accident du travail, qui a obtenu sa propre reconnaissance en République tchèque cette année. États-Unis : dans le cadre de l'expansion opérationnelle sur le marché clé, les opérations américaines ont intégré les processus de gestion par le biais de plateformes numériques afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence de la gouvernance.

dans le cadre de l'expansion opérationnelle sur le marché clé, les opérations américaines ont intégré les processus de gestion par le biais de plateformes numériques afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence de la gouvernance. Inde : la promotion des économies d'eau, la collecte des eaux de pluie et la réutilisation des eaux usées sont reconnues dans le cadre d'un programme global visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau.

la promotion des économies d'eau, la collecte des eaux de pluie et la réutilisation des eaux usées sont reconnues dans le cadre d'un programme global visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Viêt Nam : amélioration du contrôle des coûts grâce à l'optimisation de la sécurité de l'azote.

amélioration du contrôle des coûts grâce à l'optimisation de la sécurité de l'azote. Chine : réduction des coûts d'électricité et des émissions de carbone grâce à l'amélioration du nettoyage sans émission de carbone.

Le processus de sélection comprenait l'examen de documents, des discussions avec un jury et une évaluation externe, s'étalant sur trois tours et impliquant jusqu'à 100 juges. Cette année, des experts externes, des universitaires et des organisations professionnelles ont rejoint les juges internes. Après plus de deux mois d'évaluation, 332 candidatures ont été présélectionnées sur la base de différents domaines et catégories ESG.

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