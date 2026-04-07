Hon Hai Technology Group (Foxconn) premia a 152 de sus equipos y proveedores en la tercera edición de los Premios Anuales a la Sostenibilidad

TAIPÉI, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En un sólido reconocimiento a la innovación en sostenibilidad, Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317) premió a 152 equipos y proyectos en los "2026 Hon Hai-Foxconn Sustainability Awards" (premios a la sostenibilidad Hon Hai-Foxconn 2026), una distinción interna que acelera el trabajo del mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y proveedor líder de soluciones tecnológicas para innovar para el bien.

Los premios a la sostenibilidad reconocen los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en Asia, América y Europa, y siguen ampliando su alcance e impacto al atraer 1.504 candidaturas de equipos de Foxconn en su tercer año, cinco veces más que en su primera edición. La seguridad del nitrógeno en Vietnam, la limpieza de cero emisiones de carbono en China y los equipos asistidos por exoesqueletos en la República Checa fueron algunos de los proyectos premiados, lo que demuestra la profundización de las capacidades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

"A través de la plataforma de los premios a la sostenibilidad, los empleados de Foxconn de todo el mundo pueden compartir los resultados de las iniciativas ESG. Esto también anima a todas las unidades a transformar las prácticas innovadoras en resultados tangibles, lo que hace que la sostenibilidad no solo sea un objetivo, sino una parte de las operaciones diarias", señaló Young Liu, presidente de Foxconn. La ceremonia de entrega de premios de este año se celebró en el campus de Shenzhen, una instalación industrial designada como "faro" por el Foro Económico Mundial.

Asistieron cerca de 500 compañeros y socios de la cadena de suministro de las operaciones del Grupo en todo el mundo, tanto en persona como en línea. El evento de este año reconoció los logros innovadores de la cadena de suministro del Grupo, como los de STMicroelectronics, Murata Manufacturing Co y Winbond Electronics Corp y, al mismo tiempo, llevó a cabo una mesa de debate para escuchar sus puntos de vista sobre el desarrollo sostenible de Foxconn.

Los ganadores mostraron diversas innovaciones:

República Checa: la introducción de equipos asistidos por exoesqueletos para mejorar la postura en el trabajo y reducir los riesgos de lesiones laborales obtuvo su propio reconocimiento en la República Checa este año.

la introducción de equipos asistidos por exoesqueletos para mejorar la postura en el trabajo y reducir los riesgos de lesiones laborales obtuvo su propio reconocimiento en la República Checa este año. EE. UU.: en medio de la expansión operativa en el mercado clave, las operaciones en EE. UU. integraron los procesos de gestión a través de plataformas digitales para mejorar la eficiencia operativa y la transparencia de la gobernanza.

en medio de la expansión operativa en el mercado clave, las operaciones en EE. UU. integraron los procesos de gestión a través de plataformas digitales para mejorar la eficiencia operativa y la transparencia de la gobernanza. India: la promoción del ahorro de agua, la recolección de agua de lluvia y la reutilización de aguas residuales se reconocieron en un programa integral para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

la promoción del ahorro de agua, la recolección de agua de lluvia y la reutilización de aguas residuales se reconocieron en un programa integral para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Vietnam: mejor control de costos mediante la optimización de la seguridad del nitrógeno.

mejor control de costos mediante la optimización de la seguridad del nitrógeno. China: reducción de los costos de electricidad y de las emisiones de carbono mediante mejoras en la limpieza con cero emisiones de carbono.

El proceso de selección incluyó la revisión de documentos, debates del jurado y una evaluación externa, y se desarrolló en tres rondas con la participación de hasta 100 jueces. Este año, expertos externos, académicos y organizaciones profesionales se unieron al jurado interno. Tras más de dos meses de evaluación, se preseleccionaron 332 candidaturas en función de diferentes ámbitos y categorías ESG.

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FUENTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)