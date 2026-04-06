- El Grupo Tecnológico Hon Hai (Foxconn) premia a 152 empleados y proveedores en su tercera edición de los Premios Anuales de Sostenibilidad

TAIPEI, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En un claro reconocimiento a la innovación en sostenibilidad, el Grupo Tecnológico Hon Hai ("Foxconn") (TWSE:2317) ha premiado a 152 equipos y proyectos en los "Premios de Sostenibilidad Hon Hai-Foxconn 2026", una distinción interna que impulsa el trabajo del mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y proveedor líder de soluciones tecnológicas para innovar en beneficio propio.

Reconociendo los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), los Premios de Sostenibilidad, en Asia, América y Europa, siguen creciendo en alcance e impacto, atrayendo 1.504 candidaturas de equipos de Foxconn en su tercer año, cinco veces más que en su edición inaugural. La seguridad del nitrógeno en Vietnam, la limpieza con cero emisiones de carbono en China y los equipos asistidos por exoesqueletos en la República Checa fueron algunos de los proyectos premiados, lo que demuestra la profundización de las capacidades ESG.

"A través de la plataforma de los Premios a la Sostenibilidad, los empleados de Foxconn en todo el mundo pueden compartir los resultados de las iniciativas ESG. Esto también anima a todas las unidades a transformar las prácticas innovadoras en resultados tangibles, haciendo de la sostenibilidad no solo un objetivo, sino parte de las operaciones diarias", declaró Young Liu, presidente de Foxconn. La ceremonia de entrega de premios de este año se celebró en el campus de Shenzhen, una fábrica designada como modelo por el Foro Económico Mundial.

Cerca de 500 colegas y socios de la cadena de suministro de las operaciones del grupo en todo el mundo asistieron, tanto en persona como en línea. El evento de este año reconoció los logros innovadores de la cadena de suministro del grupo, como los de STMicroelectronics, Murata Manufacturing Co. y Winbond Electronics Corp., y se celebró una mesa redonda para escuchar sus puntos de vista sobre el desarrollo sostenible de Foxconn.

Los ganadores mostraron diversas innovaciones:

República Checa : Introducción de equipos asistidos por exoesqueletos para mejorar la postura laboral y reducir los riesgos de lesiones laborales, lo que le valió un reconocimiento en la República Checa este año.

: Introducción de equipos asistidos por exoesqueletos para mejorar la postura laboral y reducir los riesgos de lesiones laborales, lo que le valió un reconocimiento en la República Checa este año. Estados Unidos : En medio de la expansión operativa en el mercado clave, las operaciones en Estados Unidos integraron los procesos de gestión mediante plataformas digitales para mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en la gobernanza.

: En medio de la expansión operativa en el mercado clave, las operaciones en Estados Unidos integraron los procesos de gestión mediante plataformas digitales para mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en la gobernanza. India : La promoción del ahorro de agua, la recolección de agua de lluvia y la reutilización de aguas residuales fueron reconocidas en un programa integral para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

: La promoción del ahorro de agua, la recolección de agua de lluvia y la reutilización de aguas residuales fueron reconocidas en un programa integral para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Vietnam : Mejora del control de costes mediante la optimización de la seguridad del nitrógeno.

: Mejora del control de costes mediante la optimización de la seguridad del nitrógeno. China: Reducción de los costes de electricidad y las emisiones de carbono mediante mejoras en la limpieza con cero emisiones de carbono.

El proceso de selección incluyó la revisión de documentos, deliberaciones del jurado y una evaluación externa, que se desarrolló en tres rondas y contó con la participación de hasta 100 jueces. Expertos externos, académicos y organizaciones profesionales se unieron al jurado interno este año. Tras más de dos meses de evaluación, se preseleccionaron 332 candidaturas en función de diferentes ámbitos y categorías ESG.

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